Питання не вирішене по суті для усіх! Дайте посилання на акцію, а не кнопку в пуші, яка потім щезає після погодження. Ні умов, ні категорій, ні механізму нарахування. Напоркуа вам мої контакти ? Пишіть на загал!
Aps написав:А на ОЛХ уже не как перевод оплата идет?
я трішки неправильно висловився, соррі. є декілька магазинів у Києві, представлених на ОЛХ, де я беру товар давно і оплачую на карту УНІ одразу, авансом. Знаю, що не кинуть. Ще варіант - розрахунки по сімейних дитячих тратах, коли активні мами/тати збираюсь комусь на щось. Як правило - на УНІ або КДВ. Моно дуже рідко пропонують. Нарід все ж таки в минуле десятиліття дуже присів на Приват. І про комісії не сильно заморочується. Навіть готівку кредитну тягнуть в банкоматах досить часто під 4%. Нал - наше фсьо. Соррі, що незрозуміло висловився спочатку.
Flamingo написав:Собственно сабж. Вчера супруге прилетел пуш - дескать зачислено 241,5. Ну да - каюсь - грешен - решил я сыграть с #зеленелайно в рулетку по 5% кэшбека за перевод кредитных . И мысленно матюГался когда срок выплаты по первой части (за ноябрь) перенесли на вторую половину декабря. И морально готовился писать в январе 2022 в НБУ. А оно такой вот пуш. Но в самом пуше одна билиберда и не понятно за что. А самое смешное что после открытия пуш испарился бесследно и никак не повлиял на остаток по карте. WTF. А вот щас для stas_rst - лазил по сообщениям - а остаток по карте таки увеличился на 241,5 и в выписке есть та самая сумма с назначением: "Поздравляем вам зачислен кэшбек по акции за пополнение карточного счета". Но моя супруга участвовала только в акции 5% кэшбека за перечисление кредитных. В общем не знаю почему но думаю #зеленелайно по акции 5% кэшбека за перевод кредитных таки выплатило деньгу. И не в январе а получается 17-18 декабря. И таки 300 грн. грязными (а не чистыми) как тут кто-то полагал. В общем кто участвовал - проверяйте свои карты - может и вам счастия привалили
Абсолютно ровно точно такая же ситуация и у моей супруги По моей карте-тишина.
stas_rst написав:Може це інші знижки миттєві, а не 5% КБ по Універсальній ?
Ні, ніяких інших знижок нема, тим більше з Приватом. Це саме 5%. Те, що це саме кешбек, вказує жовте коло з буквою "с" всередині. Знижка 1,9 за газ до справи не відноситься - я навів ці приклади, щоб наглядно показати, що сума кешбеку є саме 5% від оплаченої суми. Як і було заявлено, кешбек зараховується не на всі покупки, наприклад, за покупки в аптеці не було. Суми накопиченого загального кешбеку ніде не видно - думаю, він буде зарахований після закінчення терміну акції (як завжди).
Hennady написав:наприклад, за покупки в аптеці не було. Суми накопиченого загального кешбеку ніде не видно - думаю, він буде зарахований після закінчення терміну акції (як завжди).
тут Ви уже розписали більш детально! акція до 31.12.21 і ніби зазначалось про 10-20 днів. В умовах писали, які щезли після погодження участі в акції. Якось не здогадався скрін зробити, не думав, що Приват настільки заникає свою супер-акцію. Аптек і не буде. Там продукти, азс і одяг. І тільки по Універсальній. Дружині на КДВ нічого не приходило. Завтра спробую перевірити на АЗС-продукти.
DjPavel написав:Добрый вечер. А есть какой-то способ вывести деньги с КДВ онлайн на Моно или Альфу без потери %? Можно в ЛС. Если тянуть через приложение Моно или Sense, я так понимаю что будет комиссия.
DjPavel написав:Добрый вечер. А есть какой-то способ вывести деньги с КДВ онлайн на Моно или Альфу без потери %? Можно в ЛС. Если тянуть через приложение Моно или Sense, я так понимаю что будет комиссия.