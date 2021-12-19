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Приватбанк
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  #<1 ... 9017901890199020
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:49

Re: Приватбанк

  ПриватБанк написав:якщо є невирішені питання.

Питання не вирішене по суті для усіх!
Дайте посилання на акцію, а не кнопку в пуші, яка потім щезає після погодження.
Ні умов, ні категорій, ні механізму нарахування.
Напоркуа вам мої контакти ? Пишіть на загал!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:57

Re: Приватбанк

  Aps написав:А на ОЛХ уже не как перевод оплата идет?

я трішки неправильно висловився, соррі.
є декілька магазинів у Києві, представлених на ОЛХ, де я беру товар давно і оплачую на карту УНІ одразу, авансом. Знаю, що не кинуть.
Ще варіант - розрахунки по сімейних дитячих тратах, коли активні мами/тати збираюсь комусь на щось. Як правило - на УНІ або КДВ. Моно дуже рідко пропонують. Нарід все ж таки в минуле десятиліття дуже присів на Приват. І про комісії не сильно заморочується. Навіть готівку кредитну тягнуть в банкоматах досить часто під 4%. Нал - наше фсьо.
Соррі, що незрозуміло висловився спочатку.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:34

  ramaz написав:💡Перевірити участь в акціях можна і через «next.privat24.ua». Оберіть у нижньому правому куті кнопку «Чат», далі — «Допомога online» та виконуйте пункти 2-4 алгоритму вище.

Після натискання на «Допомога online» - бескінечне очікування. Тобто не працює (у мене)
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 09:11

  Flamingo написав:Собственно сабж. Вчера супруге прилетел пуш - дескать зачислено 241,5. Ну да - каюсь - грешен :oops: - решил я сыграть с #зеленелайно в рулетку по 5% кэшбека за перевод кредитных :twisted: . И мысленно матюГался когда срок выплаты по первой части (за ноябрь) перенесли на вторую половину декабря. И морально готовился писать в январе 2022 в НБУ. А оно такой вот пуш. Но в самом пуше одна билиберда и не понятно за что. А самое смешное что после открытия пуш испарился бесследно и никак не повлиял на остаток по карте. WTF. А вот щас для stas_rst - лазил по сообщениям - а остаток по карте таки увеличился на 241,5 и в выписке есть та самая сумма с назначением: "Поздравляем вам зачислен кэшбек по акции за пополнение карточного счета". Но моя супруга участвовала только в акции 5% кэшбека за перечисление кредитных. В общем не знаю почему но думаю #зеленелайно по акции 5% кэшбека за перевод кредитных таки выплатило деньгу. И не в январе а получается 17-18 декабря. И таки 300 грн. грязными (а не чистыми) как тут кто-то полагал.
В общем кто участвовал - проверяйте свои карты - может и вам счастия привалили :)

Абсолютно ровно точно такая же ситуация и у моей супруги :D
По моей карте-тишина.
malinin007
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 16:29

  stas_rst написав:Може це інші знижки миттєві, а не 5% КБ по Універсальній ?

Ні, ніяких інших знижок нема, тим більше з Приватом. Це саме 5%. Те, що це саме кешбек, вказує жовте коло з буквою "с" всередині. Знижка 1,9 за газ до справи не відноситься - я навів ці приклади, щоб наглядно показати, що сума кешбеку є саме 5% від оплаченої суми. Як і було заявлено, кешбек зараховується не на всі покупки, наприклад, за покупки в аптеці не було.
Суми накопиченого загального кешбеку ніде не видно - думаю, він буде зарахований після закінчення терміну акції (як завжди).
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 21:48

Re: Приватбанк

  Hennady написав:наприклад, за покупки в аптеці не було.
Суми накопиченого загального кешбеку ніде не видно - думаю, він буде зарахований після закінчення терміну акції (як завжди).

тут Ви уже розписали більш детально!
акція до 31.12.21 і ніби зазначалось про 10-20 днів. В умовах писали, які щезли після погодження участі в акції. Якось не здогадався скрін зробити, не думав, що Приват настільки заникає свою супер-акцію.
Аптек і не буде. Там продукти, азс і одяг. І тільки по Універсальній. Дружині на КДВ нічого не приходило.
Завтра спробую перевірити на АЗС-продукти.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 00:01

Добрый вечер. А есть какой-то способ вывести деньги с КДВ онлайн на Моно или Альфу без потери %? Можно в ЛС. Если тянуть через приложение Моно или Sense, я так понимаю что будет комиссия.

Спасибо!
DjPavel
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 00:26

  DjPavel написав:Добрый вечер. А есть какой-то способ вывести деньги с КДВ онлайн на Моно или Альфу без потери %? Можно в ЛС. Если тянуть через приложение Моно или Sense, я так понимаю что будет комиссия.

Спасибо!

через https://retail.pumb.ua/ru/card_bank/vsekarta
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 00:52

  Мизантрóп написав:
  DjPavel написав:Добрый вечер. А есть какой-то способ вывести деньги с КДВ онлайн на Моно или Альфу без потери %? Можно в ЛС. Если тянуть через приложение Моно или Sense, я так понимаю что будет комиссия.

Спасибо!

через https://retail.pumb.ua/ru/card_bank/vsekarta

Cпасибо. Правильно понимаю, что переводить через сервис ПУМБа?
DjPavel
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 02:45

DjPavel viewtopic.php?p=5102741#p5102741 (рефка в подписи memberlist.php?mode=viewprofile&u=120678)
или пройтись к зеленому ТСО с картой КДВ,только это по смыслу тоже что и с КДВ в банкомат идти viewtopic.php?p=5069312#p5069312
Мизантрóп
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