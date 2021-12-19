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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 гру, 2021 11:24
Мизантрóп написав:
только это по смыслу тоже что и с КДВ в банкомат идти
с банкоматами тоже бывают казусы)))https://youtu.be/IeIYzBI-KzA
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