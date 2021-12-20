RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9018901990209021
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:24

  Мизантрóп написав:только это по смыслу тоже что и с КДВ в банкомат идти


с банкоматами тоже бывают казусы)))
https://youtu.be/IeIYzBI-KzA
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5177
З нами з: 21.04.11
Подякував: 767 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:15

  uaprofi написав:
  Мизантрóп написав:только это по смыслу тоже что и с КДВ в банкомат идти


с банкоматами тоже бывают казусы)))
https://youtu.be/IeIYzBI-KzA


ваши деньги в надежных руках (с)
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3187
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:41

А акция на кэшбэк в эпицентре еще действует? Ничего там втихаря не подкрутили в условиях?
M-Audio
 
Повідомлень: 2507
З нами з: 23.03.11
Подякував: 469 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:53

Зашло 241.5гр за перевод 6000гр.
THB
 
Повідомлень: 755
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9018901990209021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, Intento, MASolomko, melkh, ramaz і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (23226)
20.12.2021 19:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.