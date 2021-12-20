с банкоматами тоже бывают казусы)))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 гру, 2021 11:24
с банкоматами тоже бывают казусы)))
Додано: Пон 20 гру, 2021 13:15
ваши деньги в надежных руках (с)
Додано: Пон 20 гру, 2021 13:41
А акция на кэшбэк в эпицентре еще действует? Ничего там втихаря не подкрутили в условиях?
Додано: Пон 20 гру, 2021 19:42
Re: Приватбанк
Додано: Пон 20 гру, 2021 20:59
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