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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 гру, 2021 11:24
Мизантрóп написав:
только это по смыслу тоже что и с КДВ в банкомат идти
с банкоматами тоже бывают казусы)))https://youtu.be/IeIYzBI-KzA
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uaprofi
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Додано: Пон 20 гру, 2021 13:15
uaprofi написав: Мизантрóп написав:
только это по смыслу тоже что и с КДВ в банкомат идти
с банкоматами тоже бывают казусы)))https://youtu.be/IeIYzBI-KzA
ваши деньги в надежных руках (с)
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cohan
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Додано: Пон 20 гру, 2021 13:41
А акция на кэшбэк в эпицентре еще действует? Ничего там втихаря не подкрутили в условиях?
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Додано: Пон 20 гру, 2021 18:53
Зашло 241.5гр за перевод 6000гр.
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THB
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Додано: Пон 20 гру, 2021 19:42
malinin007 написав:
Абсолютно ровно точно такая же ситуация и у моей супруги
По моей карте-тишина.
А сегодня и мне зашло
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malinin007
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Додано: Пон 20 гру, 2021 20:59
THB написав:
Зашло 241.5гр за перевод 6000гр.
Дійсно, причому без жодного сповіщення. Дякую, що написали.
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klug
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Додано: Пон 20 гру, 2021 23:10
Оформлял карту - сказали, что выдают только Голд. Это сейчас везде так или какие-то местные инициативы?
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ishvara
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Додано: Пон 20 гру, 2021 23:16
ishvara написав:
Оформлял карту - сказали, что выдают только Голд. Это сейчас везде так или какие-то местные инициативы?
местные
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Kalgan
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Додано: Пон 20 гру, 2021 23:20
Kalgan написав: ishvara написав:
Оформлял карту - сказали, что выдают только Голд. Это сейчас везде так или какие-то местные инициативы?
местные
Вот гады )
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ishvara
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Додано: Вів 21 гру, 2021 01:21
ishvara написав: Kalgan написав: ishvara написав:
Оформлял карту - сказали, что выдают только Голд. Это сейчас везде так или какие-то местные инициативы?
местные
Вот гады )
То може ви у клубі і вам іншу видати не можуть?
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klug
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