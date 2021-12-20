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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9018901990209021
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:24

  Мизантрóп написав:только это по смыслу тоже что и с КДВ в банкомат идти


с банкоматами тоже бывают казусы)))
https://youtu.be/IeIYzBI-KzA
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:15

  uaprofi написав:
  Мизантрóп написав:только это по смыслу тоже что и с КДВ в банкомат идти


с банкоматами тоже бывают казусы)))
https://youtu.be/IeIYzBI-KzA


ваши деньги в надежных руках (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:41

А акция на кэшбэк в эпицентре еще действует? Ничего там втихаря не подкрутили в условиях?
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:53

Зашло 241.5гр за перевод 6000гр.
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:42

Re: Приватбанк

  malinin007 написав:Абсолютно ровно точно такая же ситуация и у моей супруги
По моей карте-тишина.

А сегодня и мне зашло
malinin007
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:59

  THB написав:Зашло 241.5гр за перевод 6000гр.

Дійсно, причому без жодного сповіщення. Дякую, що написали.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 23:10

Оформлял карту - сказали, что выдают только Голд. Это сейчас везде так или какие-то местные инициативы?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 23:16

  ishvara написав:Оформлял карту - сказали, что выдают только Голд. Это сейчас везде так или какие-то местные инициативы?

местные
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 23:20

  Kalgan написав:
  ishvara написав:Оформлял карту - сказали, что выдают только Голд. Это сейчас везде так или какие-то местные инициативы?

местные

Вот гады )
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 01:21

  ishvara написав:
  Kalgan написав:
  ishvara написав:Оформлял карту - сказали, что выдают только Голд. Это сейчас везде так или какие-то местные инициативы?

местные

Вот гады )

То може ви у клубі і вам іншу видати не можуть?
klug
 
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  #<1 ... 9018901990209021
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