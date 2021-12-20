RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9019902090219022
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 05:57

Re: Приватбанк

  klug написав:Дійсно, причому без жодного сповіщення.
Зачисление было в офлайн. Скорее всего, сегодня уведомление поступит.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4109
З нами з: 08.03.18
Подякував: 471 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 07:54

  klug написав:То може ви у клубі і вам іншу видати не можуть?

Раньше, когда банка не была госом и не была #зеленелайно мне при членстве в клЮбе давали карты и не голд, если к примеру не было голд болванок. Как оно сейчас - хз.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7559
З нами з: 20.03.15
Подякував: 112 раз.
Подякували: 2107 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:30

Re: Приватбанк

Звертаюсь до представника банку та до всіх, хто компетентний. Скажіть, будь ласка, для отримання ковідної тисячі Приватбанк видає карточку в пластику? Дякую.
finfen
 
Повідомлень: 242
З нами з: 18.05.17
Подякував: 62 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 12:21

  klug написав:
  Kalgan написав:
  ishvara написав:Оформлял карту - сказали, что выдают только Голд. Это сейчас везде так или какие-то местные инициативы?

местные

То може ви у клубі і вам іншу видати не можуть?

Нет, я ни в каких клубах не состою )) Лежит на столе распечатка, какие карты выдают - все платные. Видно план по Голдам выполняют.
ishvara
 
Повідомлень: 1659
З нами з: 09.12.12
Подякував: 301 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9019902090219022
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Koticoff, patrikk, stadtisch, V2, Пансер і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron