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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9019902090219022
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 05:57

Re: Приватбанк

  klug написав:Дійсно, причому без жодного сповіщення.
Зачисление было в офлайн. Скорее всего, сегодня уведомление поступит.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 07:54

  klug написав:То може ви у клубі і вам іншу видати не можуть?

Раньше, когда банка не была госом и не была #зеленелайно мне при членстве в клЮбе давали карты и не голд, если к примеру не было голд болванок. Как оно сейчас - хз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:30

Re: Приватбанк

Звертаюсь до представника банку та до всіх, хто компетентний. Скажіть, будь ласка, для отримання ковідної тисячі Приватбанк видає карточку в пластику? Дякую.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 12:21

  klug написав:
  Kalgan написав:
  ishvara написав:Оформлял карту - сказали, что выдают только Голд. Это сейчас везде так или какие-то местные инициативы?

местные

То може ви у клубі і вам іншу видати не можуть?

Нет, я ни в каких клубах не состою )) Лежит на столе распечатка, какие карты выдают - все платные. Видно план по Голдам выполняют.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 12:35

  finfen написав:Звертаюсь до представника банку та до всіх, хто компетентний. Скажіть, будь ласка, для отримання ковідної тисячі Приватбанк видає карточку в пластику? Дякую.

вроде говорили, что может быть в ощАде будет и в моно обещали в следующем году. Но сколько это будет стоить, пока никто не говорил :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 12:37

Re: Приватбанк

  ishvara написав:Нет, я ни в каких клубах не состою )) Лежит на столе распечатка, какие карты выдают - все платные. Видно план по Голдам выполняют.

Может от клиента зависит. Если сразу дать понять, что голд не нужен, и тебе не лень пройтись в другое отделение, обычные карты, а иногда даже и нужной мпс, как правило сразу находятся :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:12

  klug написав:
  THB написав:Зашло 241.5гр за перевод 6000гр.

Дійсно, причому без жодного сповіщення. Дякую, що написали.

«Службу заботы» Привата беспокоили или сами зачислили? По мне-тишина, в акции зарегистрирован, все условия выполнил. Мальчик-робот вначале нёс бред, что кеш бэк выплачивается только тем кому приходила пригласительная смс, потом сказал что выплата 21.01 и раньше их не беспокоить…
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:26

  AlexSV написав:
  klug написав:
  THB написав:

«Службу заботы» Привата беспокоили или сами Само зашло😵
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:58

Re: Приватбанк

Цікаво, куди представник банку зник? :roll:
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  #<1 ... 9019902090219022
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