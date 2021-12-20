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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 гру, 2021 05:57
klug написав:
Дійсно, причому без жодного сповіщення.
Зачисление было в офлайн. Скорее всего, сегодня уведомление поступит.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 07:54
klug написав:
То може ви у клубі і вам іншу видати не можуть?
Раньше, когда банка не была госом и не была #зеленелайно мне при членстве в клЮбе давали карты и не голд, если к примеру не было голд болванок. Как оно сейчас - хз.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 11:30
Звертаюсь до представника банку та до всіх, хто компетентний. Скажіть, будь ласка, для отримання ковідної тисячі Приватбанк видає карточку в пластику? Дякую.
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finfen
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Додано: Вів 21 гру, 2021 12:21
klug написав: Kalgan написав: ishvara написав:
Оформлял карту - сказали, что выдают только Голд. Это сейчас везде так или какие-то местные инициативы?
местные
То може ви у клубі і вам іншу видати не можуть?
Нет, я ни в каких клубах не состою )) Лежит на столе распечатка, какие карты выдают - все платные. Видно план по Голдам выполняют.
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ishvara
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Додано: Вів 21 гру, 2021 12:35
finfen написав:
Звертаюсь до представника банку та до всіх, хто компетентний. Скажіть, будь ласка, для отримання ковідної тисячі Приватбанк видає карточку в пластику? Дякую.
вроде говорили, что может быть в ощАде будет и в моно обещали в следующем году. Но сколько это будет стоить, пока никто не говорил
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Kalgan
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Додано: Вів 21 гру, 2021 12:37
ishvara написав:
Нет, я ни в каких клубах не состою )) Лежит на столе распечатка, какие карты выдают - все платные. Видно план по Голдам выполняют.
Может от клиента зависит. Если сразу дать понять, что голд не нужен, и тебе не лень пройтись в другое отделение, обычные карты, а иногда даже и нужной мпс, как правило сразу находятся
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Kalgan
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Додано: Вів 21 гру, 2021 13:12
klug написав: THB написав:
Зашло 241.5гр за перевод 6000гр.
Дійсно, причому без жодного сповіщення. Дякую, що написали.
«Службу заботы» Привата беспокоили или сами зачислили? По мне-тишина, в акции зарегистрирован, все условия выполнил. Мальчик-робот вначале нёс бред, что кеш бэк выплачивается только тем кому приходила пригласительная смс, потом сказал что выплата 21.01 и раньше их не беспокоить…
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Додано: Вів 21 гру, 2021 13:26
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Додано: Вів 21 гру, 2021 13:58
Цікаво, куди представник банку зник?
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