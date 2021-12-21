По заявці за чорну п'ятницю мені:
По акції " Чорна п'ятниця 2021" кешбек буде виплачений протягом 7-и робочих днів, просимо вибачення за затримку.
Чекаємо
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Додано: Вів 21 гру, 2021 19:28
Додано: Вів 21 гру, 2021 19:45
Re: Приватбанк
Ситуация. Есть карта для выплат. Приват24 не открывался. Карта просрочена.
Вопрос - можно ли в таком случае начать работать в Приват24 сейчас?
Спасибо
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