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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9020902190229023
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:28

  V2 написав:Цікаво, куди представник банку зник? :roll:

По заявці за чорну п'ятницю мені:
По акції " Чорна п'ятниця 2021" кешбек буде виплачений протягом 7-и робочих днів, просимо вибачення за затримку.

Чекаємо :mrgreen:
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:45

Re: Приватбанк

Ситуация. Есть карта для выплат. Приват24 не открывался. Карта просрочена.
Вопрос - можно ли в таком случае начать работать в Приват24 сейчас?

Спасибо
Shaman
 
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  #<1 ... 9020902190229023
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