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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9020902190229023
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:28

  V2 написав:Цікаво, куди представник банку зник? :roll:

По заявці за чорну п'ятницю мені:
По акції " Чорна п'ятниця 2021" кешбек буде виплачений протягом 7-и робочих днів, просимо вибачення за затримку.

Чекаємо :mrgreen:
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:45

Re: Приватбанк

Ситуация. Есть карта для выплат. Приват24 не открывался. Карта просрочена.
Вопрос - можно ли в таком случае начать работать в Приват24 сейчас?

Спасибо
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:08

  Ой+ написав:
  V2 написав:Цікаво, куди представник банку зник? :roll:

По заявці за чорну п'ятницю мені:
По акції " Чорна п'ятниця 2021" кешбек буде виплачений протягом 7-и робочих днів, просимо вибачення за затримку.

Чекаємо :mrgreen:


Невже виправляються?!
Куди прийшло таке повідомлення?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:22

Re: Приватбанк

  V2 написав:Куди прийшло таке повідомлення?


В додаток. І в п24.
Виправлення це самі обіцяні грошики, а їх ще нема. :?
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:09

Re: Приватбанк

  klug написав:Оффлайн внутрішньобанківська операція - як як?
Не знаю, но это пополнение зашло в счёт погашения кредитки на следующие сутки (т. е. выплата кешбека была вчера, а зачло сегодня).

  Shaman написав:Вопрос - можно ли в таком случае начать работать в Приват24 сейчас?
Необходимо вопрос решать через поддержку банка.
У знакомого истекла карта, необходимо было сделать актуализацию паспортных данных (паспорт-книжка стал недействительным), доступа к Приват24 не было и сам он находился заграницей. Через поддержку решал этот вопрос, получил доступ в Приват24 и затем смог проделать остальное.

ps ПриватБанк, спасибо за подарок -- акция "Знімай безкоштовно". :lol:
MASolomko
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