По заявці за чорну п'ятницю мені:
По акції " Чорна п'ятниця 2021" кешбек буде виплачений протягом 7-и робочих днів, просимо вибачення за затримку.
Чекаємо
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Додано: Вів 21 гру, 2021 19:28
Додано: Вів 21 гру, 2021 19:45
Re: Приватбанк
Ситуация. Есть карта для выплат. Приват24 не открывался. Карта просрочена.
Вопрос - можно ли в таком случае начать работать в Приват24 сейчас?
Спасибо
Додано: Вів 21 гру, 2021 20:08
Додано: Вів 21 гру, 2021 20:22
Re: Приватбанк
Додано: Вів 21 гру, 2021 21:09
Re: Приватбанк
Не знаю, но это пополнение зашло в счёт погашения кредитки на следующие сутки (т. е. выплата кешбека была вчера, а зачло сегодня).
Необходимо вопрос решать через поддержку банка.
У знакомого истекла карта, необходимо было сделать актуализацию паспортных данных (паспорт-книжка стал недействительным), доступа к Приват24 не было и сам он находился заграницей. Через поддержку решал этот вопрос, получил доступ в Приват24 и затем смог проделать остальное.
ps ПриватБанк, спасибо за подарок -- акция "Знімай безкоштовно".
Додано: Сер 22 гру, 2021 02:27
Re: Приватбанк
хочу оплатити комуналку через приват 24 через сторонню карту , після введення коду підвтердження з тої сторонньої карти , в приваті 24 зявляється смайлик , через паро секунд зникає і отак
попробував окремо кожне оплатити . одна проплата пройшла , на дві наступні така ж помилка . в чому може бути проблема ?
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