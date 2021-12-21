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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9020902190229023
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:28

  V2 написав:Цікаво, куди представник банку зник? :roll:

По заявці за чорну п'ятницю мені:
По акції " Чорна п'ятниця 2021" кешбек буде виплачений протягом 7-и робочих днів, просимо вибачення за затримку.

Чекаємо :mrgreen:
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:45

Re: Приватбанк

Ситуация. Есть карта для выплат. Приват24 не открывался. Карта просрочена.
Вопрос - можно ли в таком случае начать работать в Приват24 сейчас?

Спасибо
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:08

  Ой+ написав:
  V2 написав:Цікаво, куди представник банку зник? :roll:

По заявці за чорну п'ятницю мені:
По акції " Чорна п'ятниця 2021" кешбек буде виплачений протягом 7-и робочих днів, просимо вибачення за затримку.

Чекаємо :mrgreen:


Невже виправляються?!
Куди прийшло таке повідомлення?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:22

Re: Приватбанк

  V2 написав:Куди прийшло таке повідомлення?


В додаток. І в п24.
Виправлення це самі обіцяні грошики, а їх ще нема. :?
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:09

Re: Приватбанк

  klug написав:Оффлайн внутрішньобанківська операція - як як?
Не знаю, но это пополнение зашло в счёт погашения кредитки на следующие сутки (т. е. выплата кешбека была вчера, а зачло сегодня).

  Shaman написав:Вопрос - можно ли в таком случае начать работать в Приват24 сейчас?
Необходимо вопрос решать через поддержку банка.
У знакомого истекла карта, необходимо было сделать актуализацию паспортных данных (паспорт-книжка стал недействительным), доступа к Приват24 не было и сам он находился заграницей. Через поддержку решал этот вопрос, получил доступ в Приват24 и затем смог проделать остальное.

ps ПриватБанк, спасибо за подарок -- акция "Знімай безкоштовно". :lol:
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 02:27

Re: Приватбанк

хочу оплатити комуналку через приват 24 через сторонню карту , після введення коду підвтердження з тої сторонньої карти , в приваті 24 зявляється смайлик , через паро секунд зникає і отак

viber-2021-12-22-01-32-39-618

попробував окремо кожне оплатити . одна проплата пройшла , на дві наступні така ж помилка . в чому може бути проблема ?
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 05:37

Re: Приватбанк

  Ananas1start написав:попробував окремо кожне оплатити . одна проплата пройшла , на дві наступні така ж помилка . в чому може бути проблема ?

По комунальних час від часу змінюються № рахунків. Можливо якраз це.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 06:02

Re: Приватбанк

Ananas1start, у эмитента спрашивайте приходил ли запрос.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 07:25

Re: Приватбанк

  Ananas1start написав:одна проплата пройшла , на дві наступні така ж помилка . в чому може бути проблема ?
В последнее время оплата чужой картой через приложене работает крайне коряво, надежнее платить через web-версию: либо с компа, либо с телефона.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:20

Перевыпустил именную Уни по сроку. На старой карте был кредитный лимит 0. На новой Приват самовольно установил кредитный лимит 14000. Пытаюсь сбросить кредитный лимит в 0 через телефон 3700 - всё время ответ что в данный момент система не может обработать запрос, попробуйте через несколько минут.
Приват, что за дела? Или вы уже окончательно скатились в говнобанк?
crumd
 
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