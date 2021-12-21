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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9021902290239024
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:19

Повертаємо 50% кешбеку від вартості квитка за проїзд у наземному транспорті в разі оплати за допомогою QR-коду з будь-якою карткою ПриватБанку.

Як отримати кешбек?

Відкрийте мобільний додаток Приват24.

Відскануйте QR-код зі стикера у транспорті.

Здійсніть оплату.
Акція діє до 20.01.2022 у містах: Дніпро, Львів та Одеса.
Максимальний кешбек – 250 грн. Кешбек буде виплачено протягом тижня після завершення акції.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:31

Re: Приватбанк

Прошу помощь зала.
Если платить чужой картой через nехт, что дает регистрация в веб версии при оплате? Или аналогично в данном случае оплате без регистрации и никаких действий зафиксировано не будет в истории?
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:47

Re: Приватбанк

копейка, возможность всегда найти квитанцию без сторонней помощи.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:19

  crumd написав:Перевыпустил именную Уни по сроку. На старой карте был кредитный лимит 0. На новой Приват самовольно установил кредитный лимит 14000. Пытаюсь сбросить кредитный лимит в 0 через телефон 3700 - всё время ответ что в данный момент система не может обработать запрос, попробуйте через несколько минут.
Приват, что за дела? Или вы уже окончательно скатились в говнобанк?

Через приват24 можно уменьшить
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:05

Re: Приватбанк

Прийшло сповіщення - кешбек 5проц, макс 300 грн за покупку продуктів і ще чогось, можна було відмовитись чи погодитись. Я з ним погодився, а тепер уся інфа щезла, хз може там тільки кредитними. На умови сцилки теж нема. Як їх добути, тільки чатик? Раптом там тільки за кредитні чи ще щось
chipmunk
 
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