Прошу помощь зала. Если платить чужой картой через nехт, что дает регистрация в веб версии при оплате? Или аналогично в данном случае оплате без регистрации и никаких действий зафиксировано не будет в истории?
crumd написав:Перевыпустил именную Уни по сроку. На старой карте был кредитный лимит 0. На новой Приват самовольно установил кредитный лимит 14000. Пытаюсь сбросить кредитный лимит в 0 через телефон 3700 - всё время ответ что в данный момент система не может обработать запрос, попробуйте через несколько минут. Приват, что за дела? Или вы уже окончательно скатились в говнобанк?
Прийшло сповіщення - кешбек 5проц, макс 300 грн за покупку продуктів і ще чогось, можна було відмовитись чи погодитись. Я з ним погодився, а тепер уся інфа щезла, хз може там тільки кредитними. На умови сцилки теж нема. Як їх добути, тільки чатик? Раптом там тільки за кредитні чи ще щось
MASolomko написав:chipmunk, попробуйте зайти в чат поддержки, бот выдаст FAQ и первый пункт может быть Ваша акция. У меня так было по акции "Знімай безкоштовно".
Сейчас чат бот выдает первым пунктом е-поддержку. И по личным акциям (по тем которым приходило персональное предложение) честно говоря не помню чтобы приват выдавал инфу. В основном общие, которые требовали подтверждения на странице инета. Более того сам бот по разовым персональным операциям пишет:
Для отримання кешбеку , необхідно розрахуватися карткою "Універсальна" або "Універсальна Gold" у продуктових магазинах, магазинах одягу та АЗС до 31.12.21. Допустима максимальна сума накопичень за період акції = 300 грн . Кошти, на які нараховуватиметься Cashback: 5% за витрати з кредитних та власних коштів
Для отримання кешбеку , необхідно розрахуватися карткою "Універсальна" або "Універсальна Gold" у продуктових магазинах, магазинах одягу та АЗС до 31.12.21. Допустима максимальна сума накопичень за період акції = 300 грн . Кошти, на які нараховуватиметься Cashback: 5% за витрати з кредитних та власних коштів
Навіть дуже цікаво. В конось ще є таке?
Да. Тут несколько человек писали что есть такое. И пишут что реально работает. В выписке видно начисление кэшбека отдельной строкой. Но как выплатят - хз
Ananas1start написав:хочу оплатити комуналку через приват 24 через сторонню карту , після введення коду підвтердження з тої сторонньої карти , в приваті 24 зявляється смайлик , через паро секунд зникає і отак
попробував окремо кожне оплатити . одна проплата пройшла , на дві наступні така ж помилка . в чому може бути проблема ?
Будь ласка, вкажіть ваш номер телефону в приватні повідомлення.