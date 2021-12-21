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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9022902390249025
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 20:06

  V2 написав:
  Ой+ написав:
  V2 написав:Цікаво, куди представник банку зник? :roll:

По заявці за чорну п'ятницю мені:
По акції " Чорна п'ятниця 2021" кешбек буде виплачений протягом 7-и робочих днів, просимо вибачення за затримку.

Чекаємо :mrgreen:


Невже виправляються?!
Куди прийшло таке повідомлення?

Прийшли і 100 грн. чистими.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 20:06

  crumd написав:Перевыпустил именную Уни по сроку. На старой карте был кредитный лимит 0. На новой Приват самовольно установил кредитный лимит 14000. Пытаюсь сбросить кредитный лимит в 0 через телефон 3700 - всё время ответ что в данный момент система не может обработать запрос, попробуйте через несколько минут.
Приват, что за дела? Или вы уже окончательно скатились в говнобанк?


У разі виникнення питань чи труднощів при зміні ліміту наші колеги в онлайн чаті на сайті банку або в Приват24 залюбки вам допоможуть.
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