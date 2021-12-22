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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9022902390249025
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 20:06

  V2 написав:
  Ой+ написав:
  V2 написав:Цікаво, куди представник банку зник? :roll:

По заявці за чорну п'ятницю мені:
По акції " Чорна п'ятниця 2021" кешбек буде виплачений протягом 7-и робочих днів, просимо вибачення за затримку.

Чекаємо :mrgreen:


Невже виправляються?!
Куди прийшло таке повідомлення?

Прийшли і 100 грн. чистими.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 20:06

  crumd написав:Перевыпустил именную Уни по сроку. На старой карте был кредитный лимит 0. На новой Приват самовольно установил кредитный лимит 14000. Пытаюсь сбросить кредитный лимит в 0 через телефон 3700 - всё время ответ что в данный момент система не может обработать запрос, попробуйте через несколько минут.
Приват, что за дела? Или вы уже окончательно скатились в говнобанк?


У разі виникнення питань чи труднощів при зміні ліміту наші колеги в онлайн чаті на сайті банку або в Приват24 залюбки вам допоможуть.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 22:08

Шановний ПриватБанк !
На Мінфіні теж ви чи там інші спеціалісти?
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 03:54

  ПриватБанк написав:
  Ananas1start написав:хочу оплатити комуналку через приват 24 через сторонню карту , після введення коду підвтердження з тої сторонньої карти , в приваті 24 зявляється смайлик , через паро секунд зникає і отак

viber-2021-12-22-01-32-39-618

попробував окремо кожне оплатити . одна проплата пройшла , на дві наступні така ж помилка . в чому може бути проблема ?


Будь ласка, вкажіть ваш номер телефону в приватні повідомлення.


дякую всім за допомогу вийшло оплатити нарешті , але дуже глючить . оплачував три дні, кожен день частина оплати ішла помилка , 1-2 оплати проходило . також разів 5 пробував оплатити все зразу - не проходило , доводилось платити кожне окремо . надіюсь це якась тимчасова проблема бо дуже не зручно це все було
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 06:11

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Сейчас чат бот выдает первым пунктом е-поддержку.
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  Flamingo написав:И по личным акциям (по тем которым приходило персональное предложение) честно говоря не помню чтобы приват выдавал инфу.
В разделе самих акций, в которых клиент принимает участие её и не будет. Я писал про другое расположение где можно найти условия.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 06:34

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:Сейчас чат бот выдает первым пунктом е-поддержку.
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  Flamingo написав:И по личным акциям (по тем которым приходило персональное предложение) честно говоря не помню чтобы приват выдавал инфу.
В разделе самих акций, в которых клиент принимает участие её и не будет. Я писал про другое расположение где можно найти условия.

Если акция снимай бесплатно так отражается, то это еще вовсе не значит что аналогичным способом будут отражаться и др.акции. Вот к примеру по акку в котором есть акция 5%кэшбека за перевод кредитных все начинается с е-поддержки
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Хотя если копнуть глубже в итоге именно эту акцию найти еще можно
Зображення
А вот условий акции с персональным кэшбеком - найти в п24 не реально в принципе.
Flamingo
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  #<1 ... 9022902390249025
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