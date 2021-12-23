crumd написав:Перевыпустил именную Уни по сроку. На старой карте был кредитный лимит 0. На новой Приват самовольно установил кредитный лимит 14000. Пытаюсь сбросить кредитный лимит в 0 через телефон 3700 - всё время ответ что в данный момент система не может обработать запрос, попробуйте через несколько минут. Приват, что за дела? Или вы уже окончательно скатились в говнобанк?
У разі виникнення питань чи труднощів при зміні ліміту наші колеги в онлайн чаті на сайті банку або в Приват24 залюбки вам допоможуть.
Ananas1start написав:хочу оплатити комуналку через приват 24 через сторонню карту , після введення коду підвтердження з тої сторонньої карти , в приваті 24 зявляється смайлик , через паро секунд зникає і отак
попробував окремо кожне оплатити . одна проплата пройшла , на дві наступні така ж помилка . в чому може бути проблема ?
Будь ласка, вкажіть ваш номер телефону в приватні повідомлення.
дякую всім за допомогу вийшло оплатити нарешті , але дуже глючить . оплачував три дні, кожен день частина оплати ішла помилка , 1-2 оплати проходило . також разів 5 пробував оплатити все зразу - не проходило , доводилось платити кожне окремо . надіюсь це якась тимчасова проблема бо дуже не зручно це все було
Flamingo написав:Сейчас чат бот выдает первым пунктом е-поддержку.
Flamingo написав:И по личным акциям (по тем которым приходило персональное предложение) честно говоря не помню чтобы приват выдавал инфу.
В разделе самих акций, в которых клиент принимает участие её и не будет. Я писал про другое расположение где можно найти условия.
Если акция снимай бесплатно так отражается, то это еще вовсе не значит что аналогичным способом будут отражаться и др.акции. Вот к примеру по акку в котором есть акция 5%кэшбека за перевод кредитных все начинается с е-поддержки Хотя если копнуть глубже в итоге именно эту акцию найти еще можно А вот условий акции с персональным кэшбеком - найти в п24 не реально в принципе.
Примат в своем репертуаре. Пришло предложение о беспроцентном съеме кредитного нала. Обнулил карту в кассе на следующий день. Прихожу домой, а на счету не 0, как должно было быть, а сумма моего бывшего кредлимита с минусом. То есть эти черти обнулили мне кредлимит и моя карта теперь якобы в "овердрафте по-приматовски".))