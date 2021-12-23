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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9023902490259026
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 19:01

  ramaz написав:
  ishvara написав:Оформил Универсальную Голд, требуют сделать оплату картой на 300 грн для ее активации. Это правда или разводят как обычно?

Если Вы что-то можете оплатить картой - она активна. Это сотрудники себе бонусы так набивают.

Понятно, спасибо )
Честно говоря, неприятно, когда тебя держат за лоха.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 20:25

  ishvara написав:Честно говоря, неприятно, когда тебя держат за лоха.


Все хотят заработать.
It's not personal. It's strictly business.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 20:38

  Aps написав:
  ishvara написав:Честно говоря, неприятно, когда тебя держат за лоха.


Все хотят заработать.
It's not personal. It's strictly business.


This is not making money - but fraud.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 20:55

Re: Приватбанк

  malinin007 написав:Прихожу домой, а на счету не 0, как должно было быть, а сумма моего бывшего кредлимита с минусом.
На главном экране пишет, что доступно 0 грн. Если открыть карту, то пишет "Доступно 0 грн, сумма кредитного лимита Х грн, задолженность -Х грн".
У тебя также?
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 21:07

  Aps написав:
  ishvara написав:Честно говоря, неприятно, когда тебя держат за лоха.

Все хотят заработать.
It's not personal. It's strictly business.

Если бы честно сказали, что хотят бонус, я бы может и пошел на встречу. А когда представитель банка дает недостоверную информацию - это некрасиво.
ishvara
 
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  #<1 ... 9023902490259026
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