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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 гру, 2021 19:01
ramaz написав: ishvara написав:
Оформил Универсальную Голд, требуют сделать оплату картой на 300 грн для ее активации. Это правда или разводят как обычно?
Если Вы что-то можете оплатить картой - она активна. Это сотрудники себе бонусы так набивают.
Понятно, спасибо )
Честно говоря, неприятно, когда тебя держат за лоха.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 20:25
ishvara написав:
Честно говоря, неприятно, когда тебя держат за лоха.
Все хотят заработать. It's not personal. It's strictly business.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 20:38
Aps написав: ishvara написав:
Честно говоря, неприятно, когда тебя держат за лоха.
Все хотят заработать. It's not personal. It's strictly business.
This is not making money - but fraud.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 20:55
malinin007 написав:
Прихожу домой, а на счету не 0, как должно было быть, а сумма моего бывшего кредлимита с минусом.
На главном экране пишет, что доступно 0 грн. Если открыть карту, то пишет "Доступно 0 грн, сумма кредитного лимита Х грн, задолженность -Х грн".
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Додано: Чет 23 гру, 2021 21:07
Aps написав: ishvara написав:
Честно говоря, неприятно, когда тебя держат за лоха.
Все хотят заработать. It's not personal. It's strictly business.
Если бы честно сказали, что хотят бонус, я бы может и пошел на встречу. А когда представитель банка дает недостоверную информацию - это некрасиво.
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