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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 гру, 2021 19:01
ramaz написав: ishvara написав:
Оформил Универсальную Голд, требуют сделать оплату картой на 300 грн для ее активации. Это правда или разводят как обычно?
Если Вы что-то можете оплатить картой - она активна. Это сотрудники себе бонусы так набивают.
Понятно, спасибо )
Честно говоря, неприятно, когда тебя держат за лоха.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 20:25
ishvara написав:
Честно говоря, неприятно, когда тебя держат за лоха.
Все хотят заработать. It's not personal. It's strictly business.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 20:38
Aps написав: ishvara написав:
Честно говоря, неприятно, когда тебя держат за лоха.
Все хотят заработать. It's not personal. It's strictly business.
This is not making money - but fraud.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 20:55
malinin007 написав:
Прихожу домой, а на счету не 0, как должно было быть, а сумма моего бывшего кредлимита с минусом.
На главном экране пишет, что доступно 0 грн. Если открыть карту, то пишет "Доступно 0 грн, сумма кредитного лимита Х грн, задолженность -Х грн".
У тебя также?
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Додано: Чет 23 гру, 2021 21:07
Aps написав: ishvara написав:
Честно говоря, неприятно, когда тебя держат за лоха.
Все хотят заработать. It's not personal. It's strictly business.
Если бы честно сказали, что хотят бонус, я бы может и пошел навстречу. А когда представитель банка дает недостоверную информацию - это некрасиво.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 22:22
ishvara написав:
Оформил Универсальную Голд, требуют сделать оплату картой на 300 грн для ее активации. Это правда или разводят как обычно?
раньше про 100 грн. рассказывали )) клоуны блин.Вообще это не нормально когда сотрудник банка прямо и нагло обманывает клиента.Многие ведутся
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Додано: Чет 23 гру, 2021 22:41
MASolomko написав:
На главном экране пишет, что доступно 0 грн. Если открыть карту, то пишет "Доступно 0 грн, сумма кредитного лимита Х грн, задолженность -Х грн".
У тебя также?
На главном экране пишет, что доступно -X грн. Если открыть карту, то пишет "Доступно -X грн, сумма кредитного лимита 0.00 грн, задолженность -Х грн".
У меня сейчас так.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 22:55
посетитель написав: ishvara написав:
Оформил Универсальную Голд, требуют сделать оплату картой на 300 грн для ее активации. Это правда или разводят как обычно?
раньше про 100 грн. рассказывали )) клоуны блин.Вообще это не нормально когда сотрудник банка прямо и нагло обманывает клиента.Многие ведутся
А мне когда-то давно после посещения отделения из банка звонили и спрашивали, не пытался ли сотрудник банка рассказать про активацию карты или обязательное открытие депозита на 100 гривен
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Додано: Чет 23 гру, 2021 23:02
посетитель написав:
клоуны блин
никаких там клоунов нет, там бедние люди.
сидят на минималке + все остальное за счет бонусов ,
бонуси только идут по активним картам ( трата от 100 грн) . Люди работники реально сидят с блокнотиками и записивают, что они сделали , что есть и чего нету. Не работа - а питка, хотя питки запрещени. Уйти некуда и работать нельзя. деград.
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Goodman
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Додано: Чет 23 гру, 2021 23:10
Goodman написав: посетитель написав:
клоуны блин
никаких там клоунов нет, там бедние люди.
сидят на минималке + все остальное за счет бонусов ,
бонуси только идут по активним картам ( трата от 100 грн) . Люди работники реально сидят с блокнотиками и записивают, что они сделали , что есть и чего нету. Не работа - а питка, хотя питки запрещени. Уйти некуда и работать нельзя. деград.
А, ну тогда можно обманывать клиентов...
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