с кем поведешся ....
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Додано: Чет 23 гру, 2021 23:14
Re: Приватбанк
Додано: Чет 23 гру, 2021 23:20
Goodman писал не о том что можно обманывать. Он писал о том что там работает планктон, поставленный в условия, когда ему ничего другого не остается делать как обмануть иначе он получит мизер на который прожить невозможно. Вот чтобы к мизеру хоть еще чуть чуть что-то получить они и изголяются.
А систему выжимания соков из планктона еще в 90-х при Тигипке ввели. Так оно и тянется. Но раньше чуть попроще было, но чем дальше тем хуже.
Опять таки по сути этот обман да, раздражаюший, но безвредный. С другой стороны, человек, который сейчас в привате открывает новую карту причем в физическом исполнении, по сути заслуживает быть обманутым , раз уж пришел за услугами в #зеленелайно
Додано: П'ят 24 гру, 2021 00:10
Це, ніби неприємно, але не страшно. Я сам у такій ситуації не був, але форумчани тут описували схоже, цей овер без санкцій гаситься у строки погашення кредитки. А чим замінити прихватівскьий ліміт знайти не важко.
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