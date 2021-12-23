Додано: Чет 23 гру, 2021 23:20

посетитель написав: А, ну тогда можно обманывать клиентов... А, ну тогда можно обманывать клиентов...

Goodman писал не о том что можно обманывать. Он писал о том что там работает планктон, поставленный в условия, когда ему ничего другого не остается делать как обмануть иначе он получит мизер на который прожить невозможно. Вот чтобы к мизеру хоть еще чуть чуть что-то получить они и изголяются.А систему выжимания соков из планктона еще в 90-х при Тигипке ввели. Так оно и тянется. Но раньше чуть попроще было, но чем дальше тем хуже.Опять таки по сути этот обман да, раздражаюший, но безвредный. С другой стороны, человек, который сейчас в привате открывает новую карту причем в физическом исполнении, по сути заслуживает быть обманутым, раз уж пришел за услугами в #зеленелайно