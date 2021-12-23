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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 9024902590269027 Додано: Чет 23 гру, 2021 23:14 Re: Приватбанк посетитель написав: А, ну тогда можно обманывать клиентов... А, ну тогда можно обманывать клиентов...

с кем поведешся .... с кем поведешся .... Goodman

Повідомлень: 4785 З нами з: 23.11.14 Подякував: 718 раз. Подякували: 500 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 23:20 посетитель написав: А, ну тогда можно обманывать клиентов... А, ну тогда можно обманывать клиентов...

Goodman писал не о том что можно обманывать. Он писал о том что там работает планктон, поставленный в условия, когда ему ничего другого не остается делать как обмануть иначе он получит мизер на который прожить невозможно. Вот чтобы к мизеру хоть еще чуть чуть что-то получить они и изголяются.

А систему выжимания соков из планктона еще в 90-х при Тигипке ввели. Так оно и тянется. Но раньше чуть попроще было, но чем дальше тем хуже.

Опять таки по сути этот обман да, раздражаюший, но безвредный. С другой стороны, человек, который сейчас в привате открывает новую карту причем в физическом исполнении, по сути заслуживает быть обманутым , раз уж пришел за услугами в #зеленелайно Goodman писал не о том что можно обманывать. Он писал о том что там работает планктон, поставленный в условия, когда ему ничего другого не остается делать как обмануть иначе он получит мизер на который прожить невозможно. Вот чтобы к мизеру хоть еще чуть чуть что-то получить они и изголяются.А систему выжимания соков из планктона еще в 90-х при Тигипке ввели. Так оно и тянется. Но раньше чуть попроще было, но чем дальше тем хуже.Опять таки по сути этот обман да, раздражаюший, но безвредный. С другой стороны, человек, который сейчас в привате открывает новую карту причем в физическом исполнении, по сути заслуживает быть обманутым, раз уж пришел за услугами в #зеленелайно Flamingo 1

Повідомлень: 7578 З нами з: 20.03.15 Подякував: 112 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 гру, 2021 00:10 malinin007 написав: То есть эти черти обнулили мне кредлимит и моя карта теперь якобы в "овердрафте по-приматовски".)) То есть эти черти обнулили мне кредлимит и моя карта теперь якобы в "овердрафте по-приматовски".))

Це, ніби неприємно, але не страшно. Я сам у такій ситуації не був, але форумчани тут описували схоже, цей овер без санкцій гаситься у строки погашення кредитки. А чим замінити прихватівскьий ліміт знайти не важко. Це, ніби неприємно, але не страшно. Я сам у такій ситуації не був, але форумчани тут описували схоже, цей овер без санкцій гаситься у строки погашення кредитки. А чим замінити прихватівскьий ліміт знайти не важко. klug Повідомлень: 6442 З нами з: 18.08.14 Подякував: 280 раз. Подякували: 868 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9024902590269027 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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