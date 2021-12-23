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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9024902590269027
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 23:14

Re: Приватбанк

  посетитель написав:А, ну тогда можно обманывать клиентов...

с кем поведешся ....
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 23:20

  посетитель написав:А, ну тогда можно обманывать клиентов...

Goodman писал не о том что можно обманывать. Он писал о том что там работает планктон, поставленный в условия, когда ему ничего другого не остается делать как обмануть иначе он получит мизер на который прожить невозможно. Вот чтобы к мизеру хоть еще чуть чуть что-то получить они и изголяются.
А систему выжимания соков из планктона еще в 90-х при Тигипке ввели. Так оно и тянется. Но раньше чуть попроще было, но чем дальше тем хуже.
Опять таки по сути этот обман да, раздражаюший, но безвредный. С другой стороны, человек, который сейчас в привате открывает новую карту причем в физическом исполнении, по сути заслуживает быть обманутым ;), раз уж пришел за услугами в #зеленелайно ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 00:10

  malinin007 написав:То есть эти черти обнулили мне кредлимит и моя карта теперь якобы в "овердрафте по-приматовски".))

Це, ніби неприємно, але не страшно. Я сам у такій ситуації не був, але форумчани тут описували схоже, цей овер без санкцій гаситься у строки погашення кредитки. А чим замінити прихватівскьий ліміт знайти не важко.
klug
 
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  #<1 ... 9024902590269027
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