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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:49
Хотел закрыть карту, а там хх грн на Бонусном счету, как-то жалко, можно куда-то поюзать. Хоть шаурму купить, не знаю.
Как их потратить? Сказать кассиру, что хочу с Бонус плюс оплатить и он что-то нажмёт?.
Можно ли полностью высосать Бонус плюс, а остальное доплатить кэшем/картой ПБ/другого банка? Или покупка должна быть меньше, чем на Бонусе лежит?
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AZP
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:51
AZP написав:
Хотел закрыть карту, а там хх грн на Бонусном счету, как-то жалко, можно куда-то поюзать. Хоть шаурму купить, не знаю.
Как их потратить? Сказать кассиру, что хочу с Бонус плюс оплатить и он что-то нажмёт?.
Можно ли полностью высосать Бонус плюс, а остальное доплатить кэшем/картой ПБ/другого банка? Или покупка должна быть меньше, чем на Бонусе лежит?
Да все так: сказать, а он нажмет
Я в Эльдо батарейки покупаю.
За покупку мона доплатить
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Amethyst
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Додано: Суб 01 січ, 2022 01:34
AZP написав:
Хотел закрыть карту, а там хх грн на Бонусном счету, как-то жалко, можно куда-то поюзать. Хоть шаурму купить, не знаю.
Как их потратить? Сказать кассиру, что хочу с Бонус плюс оплатить и он что-то нажмёт?.
Можно ли полностью высосать Бонус плюс, а остальное доплатить кэшем/картой ПБ/другого банка? Или покупка должна быть меньше, чем на Бонусе лежит?
Сначала посмотреть на карте кто из магазинов в Вашем городе принимает эти бонусы. И тогда уже идти именно туда со своей картой и сразу настаивать, что хочу рассчитаться бонусами, а то не все их любят даже те кто будет на карте.
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sergia
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Додано: Суб 01 січ, 2022 15:54
У кого то есть положительный опыт покупки лекарств с карты е пидтрымка? Вроде обещали лицам старше 60-ти возможность купить лекарства за эту 1000.
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novichok
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Додано: Суб 01 січ, 2022 15:56
novichok написав:
У кого то есть положительный опыт покупки лекарств с карты е пидтрымка? Вроде обещали лицам старше 60-ти возможность купить лекарства за эту 1000.
Обещали со второй половины января
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Додано: Суб 01 січ, 2022 17:12
Акцию с кешбеком в эпицентре продлили до 31.01.2022
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Kalgan
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Додано: Нед 02 січ, 2022 10:38
Стежку на ахметича перевіряли в цьому році?
Пише то без комісії але не хочеться на 40к побачити заднім числом коміс.
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KVV
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Додано: Нед 02 січ, 2022 11:10
KVV написав:
Стежку на ахметича перевіряли в цьому році?
Пише то без комісії але не хочеться на 40к побачити заднім числом коміс.
Вчера все было ОК. Не на 40к конечно, а на 1,5, но все штатно
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Flamingo
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Додано: Нед 02 січ, 2022 11:39
novichok написав:
У кого то есть положительный опыт покупки лекарств с карты е пидтрымка? Вроде обещали лицам старше 60-ти возможность купить лекарства за эту 1000.
обещали ПОСЛЕ (а не "С") Нового года этот вопрос реализовать. Как реализуют про это сообщат.
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