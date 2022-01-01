До 30 апреля всё будет работать.
На 1 карту/счёт до 30к грн (не включительно) на день.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 січ, 2022 14:48
Re: Приватбанк
Додано: Нед 02 січ, 2022 14:59
Re: Приватбанк
Додано: Нед 02 січ, 2022 15:26
Re: Приватбанк
Aps, нет. Этот суточный лимит и раньше действовал.
Додано: Нед 02 січ, 2022 15:40
Re: Приватбанк
Ну тогда если и действовал, то особо не соблюдался. )
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