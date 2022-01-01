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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9036903790389039
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 14:48

Re: Приватбанк

  KVV написав:Стежку на ахметича перевіряли в цьому році?
До 30 апреля всё будет работать.

  KVV написав:Пише то без комісії але не хочеться на 40к побачити заднім числом коміс.
На 1 карту/счёт до 30к грн (не включительно) на день.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 14:59

Re: Приватбанк

MASolomko написав:
  KVV написав:Стежку на ахметича перевіряли в цьому році?
До 30 апреля всё будет работать.
На 1 карту/счёт до 30к грн (не включительно) на день.

30 тысяч это с нового года ввели?
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 15:26

Re: Приватбанк

Aps, нет. Этот суточный лимит и раньше действовал.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 15:40

Re: Приватбанк

MASolomko написав:Aps, нет. Этот суточный лимит и раньше действовал.
Ну тогда если и действовал, то особо не соблюдался. )
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