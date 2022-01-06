Gost2013
Бо СЕП на свята не працював. Це ж через СЕП?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 січ, 2022 13:52
Додано: Сер 05 січ, 2022 08:39
Re: Приватбанк
Со скольки начинает действовать дневной лимит для перевода на ПУМБ? Вчера меньше 30к дало перевести, сегодня бьёт ошибку как при превышении допустимой суммы.
P.s. В чате попросили фото с картой. Это безопасность стопорит
Додано: Чет 06 січ, 2022 08:52
Re: Приватбанк
Доброе утро. Кто знает точно (из практики), 10% в Эпицентре будут чистыми или грязными?
Додано: Чет 06 січ, 2022 09:10
Re: Приватбанк
malinin007, грязными.
Додано: Чет 06 січ, 2022 23:17
Капут Эпицентру! Продают Гитлера
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