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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9039904090419042
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 13:44

Gost2013
Бо СЕП на свята не працював. Це ж через СЕП?
svmasha30
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 13:52

  svmasha30 написав:Gost2013
Бо СЕП на свята не працював. Це ж через СЕП?

Нет. Через Лоро- ностро. И 1 января все работало.
И кстати СЭП тоже работал на выходных. Но он тут не при чем
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 08:39

Re: Приватбанк

Со скольки начинает действовать дневной лимит для перевода на ПУМБ? Вчера меньше 30к дало перевести, сегодня бьёт ошибку как при превышении допустимой суммы.

P.s. В чате попросили фото с картой. Это безопасность стопорит
Dimkaua
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 08:52

Re: Приватбанк

Доброе утро. Кто знает точно (из практики), 10% в Эпицентре будут чистыми или грязными?
malinin007
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 09:10

Re: Приватбанк

malinin007, грязными.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:17

  malinin007 написав:Доброе утро. Кто знает точно (из практики), 10% в Эпицентре будут чистыми или грязными?

Капут Эпицентру! Продают Гитлера
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valya
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