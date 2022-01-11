Gost2013
Бо СЕП на свята не працював. Це ж через СЕП?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 січ, 2022 13:52
Додано: Сер 05 січ, 2022 08:39
Re: Приватбанк
Со скольки начинает действовать дневной лимит для перевода на ПУМБ? Вчера меньше 30к дало перевести, сегодня бьёт ошибку как при превышении допустимой суммы.
P.s. В чате попросили фото с картой. Это безопасность стопорит
Додано: Чет 06 січ, 2022 08:52
Re: Приватбанк
Доброе утро. Кто знает точно (из практики), 10% в Эпицентре будут чистыми или грязными?
Додано: Чет 06 січ, 2022 09:10
Re: Приватбанк
malinin007, грязными.
Додано: Нед 09 січ, 2022 10:38
ГЛЮКИ в Приват 24 достали
Плюшкин офонарели в конец. Получаю Смс информирование. Не пришло 2 сообщения о поступлении денег из интернет магазина за возврат товара. Остальные приходят. Звоню на горячую линию , что глюки опять в системе Приват -24. Отвечают офонарело , "вам нужно что бы все смс - приходили ?" ))) Отвечаю , конечно, так в договоре прописано. Пока не знаю исправят ли этот глюк. Но вижу сразу , что появился другой глюк. С меня стали снимать деньги за смс информирование каждый день. ))) По договору 1 раз в месяц. Опять звоню на горячую линию. Тут уже стали офонарело разговаривать. Оператор нес бессвязный бред - типа " глюков в Приват 24 нет и не бывает никогда" прошу его все проверить , он говорит нет - такого не может быть. Деньги снимают правильно, потому что " в месяце 31 день". При чем тут сколько дней в месяце , если оплата 1 раз в месяц любой? Прошу связаться с его начальством - ответ категорическое не возможно ))). Надеюсь достучаться до руководства тут или буду искать способы оплаты. За свои ошибки снимать с клиентов деньги - это мошенничество. Жаль что мелкая сумма . но завтра с меня станут снимать так и не мелкие суммы
Додано: Вів 11 січ, 2022 21:03
Кошти на карті
Закінчується депозит. Якщо відмінити пролонгацію, о котрій годині зарахується на карту?
Додано: Вів 11 січ, 2022 21:58
Знатоки , а подскажите деньги на карточке (карточные счета) покрываются фондом гарантирования до 200 тыс
Додано: Вів 11 січ, 2022 22:04
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