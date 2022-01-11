Додано: Нед 09 січ, 2022 10:38

офонарели в конец. Получаю Смс информирование. Не пришло 2 сообщения о поступлении денег из интернет магазина за возврат товара. Остальные приходят. Звоню на горячую линию , что глюки опять в системе Приват -24. Отвечают офонарело , "вам нужно что бы все смс - приходили ?" ))) Отвечаю , конечно, так в договоре прописано. Пока не знаю исправят ли этот глюк. Но вижу сразу , что появился другой глюк. С меня стали снимать деньги за смс информирование каждый день. ))) По договору 1 раз в месяц. Опять звоню на горячую линию. Тут уже стали офонарело разговаривать. Оператор нес бессвязный бред - типа " глюков в Приват 24 нет и не бывает никогда" прошу его все проверить , он говорит нет - такого не может быть. Деньги снимают правильно, потому что " в месяце 31 день". При чем тут сколько дней в месяце , если оплата 1 раз в месяц любой? Прошу связаться с его начальством - ответ категорическое не возможно ))). Надеюсь достучаться до руководства тут или буду искать способы оплаты. За свои ошибки снимать с клиентов деньги - это мошенничество. Жаль что мелкая сумма .но завтра с меня станут снимать так и не мелкие суммы