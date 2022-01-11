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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9040904190429043
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 07:50

Приватбанк

Крім ПУМБу ще є інші стежки?
Doda
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 08:02

  Doda написав:Крім ПУМБу ще є інші стежки?

Есть
Flamingo
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