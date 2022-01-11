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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 січ, 2022 07:50
Крім ПУМБу ще є інші стежки?
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Doda
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Додано: Сер 12 січ, 2022 08:02
Doda написав:
Крім ПУМБу ще є інші стежки?
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Flamingo
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