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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 січ, 2022 07:50
Приватбанк
Крім ПУМБу ще є інші стежки?
Додано: Сер 12 січ, 2022 15:18
Re: Приватбанк
Мені якось недавно в 6 ранку кошти на карту впали з депо. Краще відміну зробити завчасно, хоча по закінченні ще згідно договору кажись можна відмінити продовження протягом 4 днів.
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