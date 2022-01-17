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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9042904390449045
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:08

  lubarec написав:Хочу перекинуть с КДВ на моно.Кудой идти с минимальной потерей.

Брать кеды и в кассу
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:13

  lubarec написав:Хочу перекинуть с КДВ на моно.Кудой идти с минимальной потерей.

В банкомат
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:36

Re: Приватбанк

Спасибо за советы.Но хочется без кед обойтись.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 18:05

  lubarec написав:Спасибо за советы.Но хочется без кед обойтись.

Если сидя дома на диване, то тогда только с комиссией 0,5%, которую возьмет Приват.
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 19:16

  lubarec написав:Хочу перекинуть с КДВ на моно.Кудой идти с минимальной потерей.

открыть до этого надо было всеКАРТУ, а от туда на моню, я теперь и зарплату кидаю через стежку на моно и все другое.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 20:20

Re: Приватбанк

  lubarec написав:Хочу перекинуть с КДВ на моно.Кудой идти с минимальной потерей.
Если на свою карту monobank суммой 1к грн и выше, то берите пластик КдВ и топайте в ТСО Привата, там авторизируйтесь картой Привата и выбираете пополнить карту другого банка, вводите номер карты monobank и на последнем этапе выбираете оплатить картой -- вставляете КдВ. monobank комиссию компенсирует кешбеком.
Например, если 1к хотите перекинуть, то ТСО нарисует к оплате 1к грн + 0,5 %.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 21:38

Re: Приватбанк

Моня еще не прикрыл эти доплаты?
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:39

  lubarec написав:Моня еще не прикрыл эти доплаты?

Тут немає що прикривати. Коли Ви засовуєте кеш в iBox моня платить iBox'у, коли ви засовуєте кеш в ТСО Прихвата, моня платить Вам, але Вас бриє Прихват. В обох випадках моня платить, а нічого на тому не заробляєте. Якщо вже прикривати, то безкоштовне поповнення загалом, що для моні буде смертю (доки ми не перейдемо на повний cashless).
klug
 
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