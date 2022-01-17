Брать кеды и в кассу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 січ, 2022 15:08
Додано: Пон 17 січ, 2022 15:13
Додано: Пон 17 січ, 2022 15:36
Re: Приватбанк
Спасибо за советы.Но хочется без кед обойтись.
Додано: Пон 17 січ, 2022 18:05
Додано: Пон 17 січ, 2022 19:16
Додано: Пон 17 січ, 2022 20:20
Re: Приватбанк
Если на свою карту monobank суммой 1к грн и выше, то берите пластик КдВ и топайте в ТСО Привата, там авторизируйтесь картой Привата и выбираете пополнить карту другого банка, вводите номер карты monobank и на последнем этапе выбираете оплатить картой -- вставляете КдВ. monobank комиссию компенсирует кешбеком.
Например, если 1к хотите перекинуть, то ТСО нарисует к оплате 1к грн + 0,5 %.
Додано: Пон 17 січ, 2022 21:38
Re: Приватбанк
Моня еще не прикрыл эти доплаты?
Додано: Пон 17 січ, 2022 22:39
Тут немає що прикривати. Коли Ви засовуєте кеш в iBox моня платить iBox'у, коли ви засовуєте кеш в ТСО Прихвата, моня платить Вам, але Вас бриє Прихват. В обох випадках моня платить, а нічого на тому не заробляєте. Якщо вже прикривати, то безкоштовне поповнення загалом, що для моні буде смертю (доки ми не перейдемо на повний cashless).
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