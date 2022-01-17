|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 січ, 2022 16:16
wolt450 написав: M-Audio написав:
Есть ещё кто-то, кому "кэшбэк за перевод" декабрьский не выплатили, или я один остался?
Є
3-ім буду.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6526
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 887 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 17:15
klug ще е
-
Вадимка
-
-
- Повідомлень: 170
- З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 18:28
Вадимка
Готуйте шини - підемо під НБУ.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6526
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 887 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему