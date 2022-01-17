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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9043904490459046
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:16

  wolt450 написав:
  M-Audio написав:Есть ещё кто-то, кому "кэшбэк за перевод" декабрьский не выплатили, или я один остался?

Є

3-ім буду.
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klug ще е
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:28

Вадимка
Готуйте шини - підемо під НБУ.
klug
 
Повідомлень: 6526
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