Flamingo написав:ol_zy смотрите как выглядит то что вы пишете. Задача: как помочь старикам у которых нет биометрических доков зарегится в дие чтобы получить э-пидтрымку? Правильный ответ - надо воспользоваться банкАйДи если есть карты его поддерживающие. А иначе к сожалению никак . Ваш ответ: а вот если у них есть биометрика то можно с помощью нее. Потому что у моих родителей она есть. Вспоминается анекдот про джентльменов, которые спустились на воздушном шаре в незнакомой местности и поинтересовавшись у прохожего где они находятся. - В корзине воздушного шара, - услышали они в ответ. - Вы наверное юрист? - поинтересовались они у прохожего. - Да, а как вы догадались? - спросил он. - Ваш ответ настолько точень, что абсолютно бесполезен.
нет, звучит не так, я добавил про возможность зарегаться в Дие без банкИД и только, а не как помочь конкретно в вашем случае. Это ж форум его многие читают. И если у кого-то похожая ситуация, но есть что-то с ИД и есть НФЦ, то не обязательно идти в банк за банкИД для Дии.
lel написав:Только карта будет от Привата. И потратить на аптеки помогу.
Вы надеетесь получить для родственников карты в пластике, иначе как Вы в аптеке расплатитесь, если телефоны без NFC?
Не пойму логику вашего вопроса. У родственников вообще может не быть телефонов. Можно зарегить их в дие на своем телефоне. И в тот же телефон добавить в гугл или эпл пэй виртуальную карту и помочь родственникам купить лекарства. Но для этого надо чтобы у родственников была регистрация в каком-то из банков кто выпускает карту э-пидтрымка и этот банк поддерживал банкАйДи (надо для регистрации в дии). Телефон того кто будет помогать отоваривать вовину тысячу естественно д.б. с NFC. Как-то так
и в исходных условиях не было, что у них нет никаких доков с ИД.
Flamingo написав:По выплате кэшбека за акцию 5% за перевод кредитных средств - выплата уже видна в выписке - как положено 241,50 - время 17:50. Но остаток по карте пока не увеличился. Синхронизируют вручную, блин
ol_zy написав:и в исходных условиях не было, что у них нет никаких доков с ИД.
Уверены? Читайте, как любит писать Аметист, медленно и шевеля губами следующее
Flamingo написав: Вот со следующей недели тем кому 60+ как то разрешат покупать лекарства на вовину тысячу. Но тоже только за безнал. Но как старикам в сельской местности со старыми паспортами без заграна и инета зарегится в дие, а потом еще открыть где-то карту - вопрос