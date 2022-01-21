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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9047904890499050
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 00:13

По выплате кэшбека за акцию 5% за перевод кредитных средств - выплата уже видна в выписке - как положено 241,50 - время 17:50. Но остаток по карте пока не увеличился. Синхронизируют вручную, блин
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 00:38

  Flamingo написав:ol_zy смотрите как выглядит то что вы пишете. Задача: как помочь старикам у которых нет биометрических доков зарегится в дие чтобы получить э-пидтрымку?
Правильный ответ - надо воспользоваться банкАйДи если есть карты его поддерживающие. А иначе к сожалению никак :(.
Ваш ответ: а вот если у них есть биометрика то можно с помощью нее. Потому что у моих родителей она есть.
Вспоминается анекдот про джентльменов, которые спустились на воздушном шаре в незнакомой местности и поинтересовавшись у прохожего где они находятся.
- В корзине воздушного шара, - услышали они в ответ.
- Вы наверное юрист? - поинтересовались они у прохожего.
- Да, а как вы догадались? - спросил он.
- Ваш ответ настолько точень, что абсолютно бесполезен. ;)

нет, звучит не так, я добавил про возможность зарегаться в Дие без банкИД и только, а не как помочь конкретно в вашем случае. Это ж форум его многие читают. И если у кого-то похожая ситуация, но есть что-то с ИД и есть НФЦ, то не обязательно идти в банк за банкИД для Дии.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 00:41

  Flamingo написав:
  finfen написав:
  lel написав:Лично регил 2 акка родственников

У этих родственников смартфоны на Андроиде?
  lel написав:Только карта будет от Привата. И потратить на аптеки помогу.
Вы надеетесь получить для родственников карты в пластике, иначе как Вы в аптеке расплатитесь, если телефоны без NFC?

Не пойму логику вашего вопроса. У родственников вообще может не быть телефонов. Можно зарегить их в дие на своем телефоне. И в тот же телефон добавить в гугл или эпл пэй виртуальную карту и помочь родственникам купить лекарства. Но для этого надо чтобы у родственников была регистрация в каком-то из банков кто выпускает карту э-пидтрымка и этот банк поддерживал банкАйДи (надо для регистрации в дии). Телефон того кто будет помогать отоваривать вовину тысячу естественно д.б. с NFC. Как-то так

и в исходных условиях не было, что у них нет никаких доков с ИД.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 01:18

  Flamingo написав:По выплате кэшбека за акцию 5% за перевод кредитных средств - выплата уже видна в выписке - как положено 241,50 - время 17:50. Но остаток по карте пока не увеличился. Синхронизируют вручную, блин

Аналогічно, але час 17:49.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 02:11

Прихват підтверджує свою назву - не хоче віддавати ІТ-шниці гроші, поки вона не доведе, що достатньо кваліфікована, щоб могла їх заробити https://dou.ua/forums/topic/36203/
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 07:34

  ol_zy написав:и в исходных условиях не было, что у них нет никаких доков с ИД.

Уверены? Читайте, как любит писать Аметист, медленно и шевеля губами следующее
  Flamingo написав: Вот со следующей недели тем кому 60+ как то разрешат покупать лекарства на вовину тысячу. Но тоже только за безнал. Но как старикам в сельской местности со старыми паспортами без заграна и инета зарегится в дие, а потом еще открыть где-то карту - вопрос

Вот ссыль на само сообщение viewtopic.php?p=5379280#p5379280
Будете продолжать? ;)
Flamingo
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  #<1 ... 9047904890499050
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