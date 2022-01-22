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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 9048904990509051 Додано: Суб 22 січ, 2022 18:08 Вкладчик1234 написав: klug написав: Вкладчик1234 написав: Приват хоть и упоротый, но нужно больше инфы по ситуации, чтобы сделать выводы.

Не удивлюсь, если "айтишница" из сферы вебкама, гемблинга, крипты или ещё похлеще Приват хоть и упоротый, но нужно больше инфы по ситуации, чтобы сделать выводы.Не удивлюсь, если "айтишница" из сферы вебкама, гемблинга, крипты или ещё похлеще

Зайти в її профіль на доу, подивитися, в яких обговореннях вона брала участь та знайти посилання на її профіль у лінкедин у мене зайняло менше хвилини. Думаю, що коментар Ви набирали довше. Зайти в її профіль на доу, подивитися, в яких обговореннях вона брала участь та знайти посилання на її профіль уу мене зайняло менше хвилини. Думаю, що коментар Ви набирали довше.

Я не занимаюсь сталкингом по идеологическим соображениям.

Если авторка что-то хотела сказать - надо было говорить.

Никто не должен за неё что-то разведывать или домысливать.

А по фактам - от неё только высер даже без описания ситуации

Пусть попробует в таком же стиле написать пост (жалобу, недевольство) в свой отдел Я не занимаюсь сталкингом по идеологическим соображениям.Если авторка что-то хотела сказать - надо было говорить.Никто не должен за неё что-то разведывать или домысливать.А по фактам - от неё только высер даже без описания ситуацииПусть попробует в таком же стиле написать пост (жалобу, недевольство) в свой отдел



ув. klug хотел сказать, что с таким *, судя по фото, в вебкаме вряд ли работать, а а такими комментариями (ДОУ) - в крипте



так что заработано похоже честно, но внезапно, после перерыва ув. klug хотел сказать, что с таким *, судя по фото, в вебкаме вряд ли работать, а а такими комментариями (ДОУ) - в криптетак что заработано похоже честно, но внезапно, после перерыва cohan

Повідомлень: 3544 З нами з: 27.09.19 Подякував: 88 раз. Подякували: 290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 січ, 2022 19:49 Re: Приватбанк ol_zy написав: Flamingo написав: ol_zy написав: и в исходных условиях не было, что у них нет никаких доков с ИД. и в исходных условиях не было, что у них нет никаких доков с ИД.

Уверены? Читайте, как любит писать Аметист, медленно и шевеля губами следующее

Flamingo написав: Вот со следующей недели тем кому 60+ как то разрешат покупать лекарства на вовину тысячу. Но тоже только за безнал. Но как старикам в сельской местности со старыми паспортами без заграна и инета зарегится в дие, а потом еще открыть где-то карту - вопрос Вот со следующей недели тем кому 60+ как то разрешат покупать лекарства на вовину тысячу. Но тоже только за безнал. Но как старикам в сельской местности со старыми паспортами без заграна и инета зарегится в дие, а потом еще открыть где-то карту - вопрос

Вот ссыль на само сообщение

Будете продолжать? Уверены? Читайте, как любит писать Аметист, медленно и шевеля губами следующееВот ссыль на само сообщение viewtopic.php?p=5379280#p5379280 Будете продолжать?

так глубоко не читал (потому и следует оставлять существенные условия во всех послед. сообщениях, а не сокращать или вообще удалять их) и скорее давал рекомендацию тому, кто позже писал, что собирается своим открыть и помочь, и у него не было в условиях, что ничего нет с ИД.

lel - писал, что у его пенсов есть карты привата, потому он им все сделает без проблем, вот к этому я и написал, что карты не обязательны, если есть какие-то доки с ИД. так глубоко не читал (потому и следует оставлять существенные условия во всех послед. сообщениях, а не сокращать или вообще удалять их) и скорее давал рекомендацию тому, кто позже писал, что собирается своим открыть и помочь, и у него не было в условиях, что ничего нет с ИД.- писал, что у его пенсов есть карты привата, потому он им все сделает без проблем, вот к этому я и написал, что карты не обязательны, если есть какие-то доки с ИД. Где логика? В 80+ какие ИД документы у пенсов? Пенсионная карта Привата с доступом в П24 и приложение - это уже достижение ( моё ). Даже пользуются в магазинах и аптеках. Где логика? В 80+ какие ИД документы у пенсов? Пенсионная карта Привата с доступом в П24 и приложение - это уже достижение ( моё ). Даже пользуются в магазинах и аптеках. lel Повідомлень: 3084 З нами з: 10.12.13 Подякував: 1056 раз. Подякували: 354 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 січ, 2022 21:30 Re: Приватбанк Кто-то пополнял виртуальную долларовую карту через тсо?

У меня не получилось. RobinGood Повідомлень: 28 З нами з: 01.04.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 січ, 2022 21:35 RobinGood написав: Кто-то пополнял виртуальную долларовую карту через тсо?

У меня не получилось. Кто-то пополнял виртуальную долларовую карту через тсо?У меня не получилось.

Когда я ещё пользовал карты этого банка для валюты, то обычно создавал приват вклад и в тсо пополнял именно его, идентифицировавшись любой из карт. А уже с него перекидывал денежку на нужную мне карту. Когда я ещё пользовал карты этого банка для валюты, то обычно создавал приват вклад и в тсо пополнял именно его, идентифицировавшись любой из карт. А уже с него перекидывал денежку на нужную мне карту. Flamingo 1

Повідомлень: 7769 З нами з: 20.03.15 Подякував: 114 раз. Подякували: 2191 раз. Профіль 1 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 січ, 2022 22:48 lel написав: Где логика? В 80+ какие ИД документы у пенсов? Пенсионная карта Привата с доступом в П24 и приложение - это уже достижение ( моё ). Даже пользуются в магазинах и аптеках. Где логика? В 80+ какие ИД документы у пенсов? Пенсионная карта Привата с доступом в П24 и приложение - это уже достижение ( моё ). Даже пользуются в магазинах и аптеках.

Логика в фактах у вашего может и нет, но у моего пенса есть загран с ИД, а вот карты привата нет и для регистрации в Дие моему пенсу она не нужна. Логика в фактах у вашего может и нет, но у моего пенса есть загран с ИД, а вот карты привата нет и для регистрации в Дие моему пенсу она не нужна. ol_zy

Повідомлень: 7076 З нами з: 20.01.15 Подякував: 421 раз. Подякували: 729 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9048904990509051 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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