Вкладчик1234 написав:Приват хоть и упоротый, но нужно больше инфы по ситуации, чтобы сделать выводы. Не удивлюсь, если "айтишница" из сферы вебкама, гемблинга, крипты или ещё похлеще
Зайти в її профіль на доу, подивитися, в яких обговореннях вона брала участь та знайти посилання на її профіль у лінкедин у мене зайняло менше хвилини. Думаю, що коментар Ви набирали довше.
Я не занимаюсь сталкингом по идеологическим соображениям. Если авторка что-то хотела сказать - надо было говорить. Никто не должен за неё что-то разведывать или домысливать. А по фактам - от неё только высер даже без описания ситуации Пусть попробует в таком же стиле написать пост (жалобу, недевольство) в свой отдел
ув. klug хотел сказать, что с таким *, судя по фото, в вебкаме вряд ли работать, а а такими комментариями (ДОУ) - в крипте
так что заработано похоже честно, но внезапно, после перерыва
ol_zy написав:и в исходных условиях не было, что у них нет никаких доков с ИД.
Уверены? Читайте, как любит писать Аметист, медленно и шевеля губами следующее
Flamingo написав: Вот со следующей недели тем кому 60+ как то разрешат покупать лекарства на вовину тысячу. Но тоже только за безнал. Но как старикам в сельской местности со старыми паспортами без заграна и инета зарегится в дие, а потом еще открыть где-то карту - вопрос
так глубоко не читал (потому и следует оставлять существенные условия во всех послед. сообщениях, а не сокращать или вообще удалять их) и скорее давал рекомендацию тому, кто позже писал, что собирается своим открыть и помочь, и у него не было в условиях, что ничего нет с ИД. lel - писал, что у его пенсов есть карты привата, потому он им все сделает без проблем, вот к этому я и написал, что карты не обязательны, если есть какие-то доки с ИД.
Где логика? В 80+ какие ИД документы у пенсов? Пенсионная карта Привата с доступом в П24 и приложение - это уже достижение ( моё ). Даже пользуются в магазинах и аптеках.
RobinGood написав:Кто-то пополнял виртуальную долларовую карту через тсо? У меня не получилось.
Когда я ещё пользовал карты этого банка для валюты, то обычно создавал приват вклад и в тсо пополнял именно его, идентифицировавшись любой из карт. А уже с него перекидывал денежку на нужную мне карту.