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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9048904990509051
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 18:08

  Вкладчик1234 написав:
  klug написав:
  Вкладчик1234 написав:Приват хоть и упоротый, но нужно больше инфы по ситуации, чтобы сделать выводы.
Не удивлюсь, если "айтишница" из сферы вебкама, гемблинга, крипты или ещё похлеще :lol:

Зайти в її профіль на доу, подивитися, в яких обговореннях вона брала участь та знайти посилання на її профіль у лінкедин у мене зайняло менше хвилини. Думаю, що коментар Ви набирали довше.

Я не занимаюсь сталкингом по идеологическим соображениям.
Если авторка что-то хотела сказать - надо было говорить.
Никто не должен за неё что-то разведывать или домысливать.
А по фактам - от неё только высер даже без описания ситуации
Пусть попробует в таком же стиле написать пост (жалобу, недевольство) в свой отдел


ув. klug хотел сказать, что с таким *, судя по фото, в вебкаме вряд ли работать, а а такими комментариями (ДОУ) - в крипте

так что заработано похоже честно, но внезапно, после перерыва
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 19:49

Re: Приватбанк

ol_zy написав:
  Flamingo написав:
  ol_zy написав:и в исходных условиях не было, что у них нет никаких доков с ИД.

Уверены? Читайте, как любит писать Аметист, медленно и шевеля губами следующее
  Flamingo написав: Вот со следующей недели тем кому 60+ как то разрешат покупать лекарства на вовину тысячу. Но тоже только за безнал. Но как старикам в сельской местности со старыми паспортами без заграна и инета зарегится в дие, а потом еще открыть где-то карту - вопрос

Вот ссыль на само сообщение viewtopic.php?p=5379280#p5379280
Будете продолжать? ;)

так глубоко не читал (потому и следует оставлять существенные условия во всех послед. сообщениях, а не сокращать или вообще удалять их) и скорее давал рекомендацию тому, кто позже писал, что собирается своим открыть и помочь, и у него не было в условиях, что ничего нет с ИД.
lel - писал, что у его пенсов есть карты привата, потому он им все сделает без проблем, вот к этому я и написал, что карты не обязательны, если есть какие-то доки с ИД.
Где логика? В 80+ какие ИД документы у пенсов? Пенсионная карта Привата с доступом в П24 и приложение - это уже достижение ( моё ). Даже пользуются в магазинах и аптеках.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 21:30

Re: Приватбанк

Кто-то пополнял виртуальную долларовую карту через тсо?
У меня не получилось.
RobinGood
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 21:35

  RobinGood написав:Кто-то пополнял виртуальную долларовую карту через тсо?
У меня не получилось.

Когда я ещё пользовал карты этого банка для валюты, то обычно создавал приват вклад и в тсо пополнял именно его, идентифицировавшись любой из карт. А уже с него перекидывал денежку на нужную мне карту.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 22:48

  lel написав:Где логика? В 80+ какие ИД документы у пенсов? Пенсионная карта Привата с доступом в П24 и приложение - это уже достижение ( моё ). Даже пользуются в магазинах и аптеках.

Логика в фактах у вашего может и нет, но у моего пенса есть загран с ИД, а вот карты привата нет и для регистрации в Дие моему пенсу она не нужна.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:33

  RobinGood написав:Кто-то пополнял виртуальную долларовую карту через тсо?
У меня не получилось.


Добрий вечір!
Будь ласка, напишіть в приватних повідомленнях які труднощі виникли при поповненні картки.
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:50

  Flamingo написав:
  Ромасик написав:то у них и шприца в их селе нет. Чего им волноваться.
Да и аптек.

Тут ошибаетесь. Больничка есть. Понятно что деградировала за время после распада СССР. Но для вакцинации две бригады поочередно ездят с облцентра. Аптеки есть аж две. Подключены к госпрограмме "дешеві ліки". Но остальные лекарства там дорогие поэтому почти всё остальное покупаю им в обл.центре

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Так що можна і без аптеки в селі скористатись.
Ну а як отримати є-гроші це вже проблеми потопаючих. По принципу хто не їсть - той подарунків не отримає. Хоча могли би і через настільну версію дії пустити пенсів - було би для багатьох простіше, хто їм допомагає.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:03

Шикарный совет. "Утопающие" будут искренне благодарны за столь глубокую заботу. И да зная цены лик24 - думаю это последнее место где стоит искать лекарства чтобы отоварить э-пидтрымку. По крайней мере покупаю ежемесячно лекарств "в село" - на 1000-2000 - к ликам24 обращаться не приходилось - все находилось дешевле в аптеках поиском через таблетки, анц, 911.
ЗЫ. По регистрации в дие вопрос решился. Карта банка с банкАйДи будет. Есть ещё банки идущие навстречу своим клиентам ;)
Flamingo
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