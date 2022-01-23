ol_zy написав:

Flamingo написав: ol_zy написав: и в исходных условиях не было, что у них нет никаких доков с ИД. и в исходных условиях не было, что у них нет никаких доков с ИД.

Уверены? Читайте, как любит писать Аметист, медленно и шевеля губами следующее

Flamingo написав: Вот со следующей недели тем кому 60+ как то разрешат покупать лекарства на вовину тысячу. Но тоже только за безнал. Но как старикам в сельской местности со старыми паспортами без заграна и инета зарегится в дие, а потом еще открыть где-то карту - вопрос Вот со следующей недели тем кому 60+ как то разрешат покупать лекарства на вовину тысячу. Но тоже только за безнал. Но как старикам в сельской местности со старыми паспортами без заграна и инета зарегится в дие, а потом еще открыть где-то карту - вопрос

Вот ссыль на само сообщение

Будете продолжать? Уверены? Читайте, как любит писать Аметист, медленно и шевеля губами следующееВот ссыль на само сообщение viewtopic.php?p=5379280#p5379280 Будете продолжать?

так глубоко не читал (потому и следует оставлять существенные условия во всех послед. сообщениях, а не сокращать или вообще удалять их) и скорее давал рекомендацию тому, кто позже писал, что собирается своим открыть и помочь, и у него не было в условиях, что ничего нет с ИД.- писал, что у его пенсов есть карты привата, потому он им все сделает без проблем, вот к этому я и написал, что карты не обязательны, если есть какие-то доки с ИД.