Flamingo написав:По крайней мере покупаю ежемесячно лекарств "в село" - на 1000-2000 - к ликам24 обращаться не приходилось - все находилось дешевле в аптеках поиском через таблетки, анц, 911.
Анц, 911 - это аптеки, в которых можно купить онлайн, расплачиваясь карточкой?
У АНЦа точно можно оплатить дистанционно - даже через вайбер-бота. В ряде других аптек тоже видел такую опцию. Но я предпочитаю таки платить на месте при получении лекарства. НьюКарды сибаса, а также идейные О.карды и КБО мне есть чем загрузить и без этой мелочевки
Заступник міністра економіки Олександр Грибан повідомив, що чверть із 3,5 мільйона вакцинованих українців віком старше 60 років подала заявки на отримання тисячі гривень в рамках програми "єПідтримка". https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/19/7320986/
Наразі буму нема. 2/3 отримують пенсію через банки, так що їм мало би бути в принципі простіше.