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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9049905090519052
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:08

finfen Заказываю лекарства в анц или бажаємо здоров'я через их сайты. Плачу как правило на месте, но онлайн заказ будет дешевле чем просто пойти и купить там же.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:56

  finfen написав:
  Flamingo написав:По крайней мере покупаю ежемесячно лекарств "в село" - на 1000-2000 - к ликам24 обращаться не приходилось - все находилось дешевле в аптеках поиском через таблетки, анц, 911.

Анц, 911 - это аптеки, в которых можно купить онлайн, расплачиваясь карточкой?

У АНЦа точно можно оплатить дистанционно - даже через вайбер-бота. В ряде других аптек тоже видел такую опцию. Но я предпочитаю таки платить на месте при получении лекарства. НьюКарды сибаса, а также идейные О.карды и КБО мне есть чем загрузить и без этой мелочевки ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 11:00

Что-то слышно про физический пластик еПоддержка от банка?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:12

Re: Приватбанк

Интересно, каким образом будет происходить проверка возраста покупателя 60+(технически) ?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:16

Ferlakur
Банк должен доработать своё ПО и либо разрешать операцию в аптеках, либо нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:34

  Vorlon написав:Ferlakur
Банк должен доработать своё ПО и либо разрешать операцию в аптеках, либо нет.

Дето читал, шо мол аптекари должны проверять паспорт. Хотя может ошибаюсь.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:37

Re: Приватбанк

Если Liki24 заявляют, шо отпускают лекарства, значит все банки уже доработали ПО?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:40

  Ferlakur написав:Дето читал, шо мол аптекари должны проверять паспорт. Хотя может ошибаюсь.

Ошибаетесь. Говорю как человек, работающий там. Не обязаны и не будут ничего проверять.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:54

Re: Приватбанк

Заступник міністра економіки Олександр Грибан повідомив, що чверть із 3,5 мільйона вакцинованих українців віком старше 60 років подала заявки на отримання тисячі гривень в рамках програми "єПідтримка". https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/19/7320986/

Наразі буму нема. 2/3 отримують пенсію через банки, так що їм мало би бути в принципі простіше.
Ой+
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