Stringer
Спросил в одной аптеке - ответили, что чеков 20 уже было по еПоддержка. Карты каких банков они не спрашивали. В смартфонах их ведь и не увидишь легко...
P.S. Да и девочки далеки от таких нюансов в принципе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 січ, 2022 16:53
Stringer
Спросил в одной аптеке - ответили, что чеков 20 уже было по еПоддержка. Карты каких банков они не спрашивали. В смартфонах их ведь и не увидишь легко...
P.S. Да и девочки далеки от таких нюансов в принципе.
Додано: Пон 24 січ, 2022 17:00
Додано: Пон 24 січ, 2022 18:33
Сьогодні ми випускаємо лише віртуальні картки єПідтримка, але ми вже розглядаємо можливість видачі пластикових карток. Ми відразу ж проінформуємо клієнтів, якщо запустимо видачу пластикових карток. Додатково додамо інформацію про це на сайт банку. Слідкуйте, будь ласка, за новинами
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:06
Любопытно также, как отсекаются (и отсекаются ли) "засоби з недоведеною ефективністю, біологічно активні добавки чи медичні прилади."
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:07
Re: Приватбанк
Президент Володимир Зеленський заявив, що громадянам старше 60 років дозволять сплачувати комуналку грошима, отриманими за вакцинацію проти коронавірусу в межах програми "єПідтримка".
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:16
без кешбека не интересно,но после бустера на книжку
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