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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9050905190529053
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 16:53

Stringer
Спросил в одной аптеке - ответили, что чеков 20 уже было по еПоддержка. Карты каких банков они не спрашивали. В смартфонах их ведь и не увидишь легко...

P.S. Да и девочки далеки от таких нюансов в принципе.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:00

  Vorlon написав:Stringer
Спросил в одной аптеке - ответили, что чеков 20 уже было по еПоддержка. Карты каких банков они не спрашивали. В смартфонах их ведь и не увидишь легко...

P.S. Да и девочки далеки от таких нюансов в принципе.

хм., ну да, не увидишь. все таки любопытно, как и кем отсекаются до 60
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:33

  Vorlon написав:Что-то слышно про физический пластик еПоддержка от банка?


Сьогодні ми випускаємо лише віртуальні картки єПідтримка, але ми вже розглядаємо можливість видачі пластикових карток. Ми відразу ж проінформуємо клієнтів, якщо запустимо видачу пластикових карток. Додатково додамо інформацію про це на сайт банку. Слідкуйте, будь ласка, за новинами :)
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:06

  Stringer написав:
  Vorlon написав:Stringer
Спросил в одной аптеке - ответили, что чеков 20 уже было по еПоддержка. Карты каких банков они не спрашивали. В смартфонах их ведь и не увидишь легко...

P.S. Да и девочки далеки от таких нюансов в принципе.

хм., ну да, не увидишь. все таки любопытно, как и кем отсекаются до 60

Любопытно также, как отсекаются (и отсекаются ли) "засоби з недоведеною ефективністю, біологічно активні добавки чи медичні прилади."
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:07

Re: Приватбанк

Президент Володимир Зеленський заявив, що громадянам старше 60 років дозволять сплачувати комуналку грошима, отриманими за вакцинацію проти коронавірусу в межах програми "єПідтримка".

https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/24/7321556/
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:16

  Ferlakur написав:Президент Володимир Зеленський заявив, що громадянам старше 60 років дозволять сплачувати комуналку грошима, отриманими за вакцинацію проти коронавірусу в межах програми "єПідтримка".

https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/24/7321556/

без кешбека не интересно,но после бустера на книжку https://www.yakaboo.ua/ua/koran-podarunkovij.html уже хватит))
Мизантрóп
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  #<1 ... 9050905190529053
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