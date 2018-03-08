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Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
Додано: Пон 11 чер, 2018 14:12
Re: "Черный список" работников
Ты посмотри, рабовладельцы совсем нюх потеряли. Опоздания, прогулы, ошибки - из за этого в Ч.С. При этом никто из "рабовладельцев" не указывает личных данных , что неоднократно указано в правилах ветки. Еще потом удивляются что работников найти не могут. Большая проблемма с т.н. работодателями - одни чванливые ур0ды в основном, вот и не накого работать. Осталось работникам завести ответную ветку на роботодателей с таким же вываливанием личных данных, телефонов адресов, номеров машин. Там компромата будет точно не меньше. Вот там веселуха начнется.
Додано: Пон 11 чер, 2018 14:23
такие ресурсы есть, например vnutri.org, orabote.net и т.д. Тут можно такие перлы вычитать - куда там блэклисту работников! Мы с коллегами, когда становится скучно, беремся перечитывать отзывы о своей фирме - сразу настроение подымает. Это еще похлеще отзывов на мордокниге, где всегда какую-то гадость напишут недовольные, но никогда не отпишется довольный.
Додано: Пон 20 сер, 2018 11:17
Демьяненко Юлия Анатольевна
На должности главный бухгалтер показала себя как двуличный, неуравновешенный человек. По началу проявила себя как адекватный человек и специалист, а потом проявились негативные моменты в ходе работы. Хамила начальству, скрыто поднимала себе зарплату, без ведома и согласия начальства. Не хотела вводить в курс дела начальство, посылала, грубила, оскорбляла и рассказывала о том, что нечего лезть туда куда не нужно. Увольняясь напакостила в документах и деньги которые дали на уплату счетов, присвоила себе.
Додано: Суб 25 сер, 2018 18:31
Чёрные списки персонала
А чего ты так слюною та брызгаешь? Что попали по больному? А как скажи бороться с персоналом, который ворует, который любит деньги, а зарабатывать их не любит, который сливает на лево сделки фирмы и т.д.? Это не борьба это просто предупреждение коллег, что бы такие как ты не смогли одно и тоже зло делать везде и совсеми.
Додано: Вів 11 вер, 2018 14:12
"Черный список" работников, г. Львов
Ваканція у будівельну компанія “Новий дім”, на посаду: офіс-менеджер, секретар, з обіцяною зарплатою 8000 грн.
Ознайомлення: Ваше робоче місце це не величка прохідна кімнатка (коридор), з двох сторін двері, одні на вихід в загальний коридор, які завжди повинні бути закритими, щоб не завітали непрохані гості, тобто колишні ваші працівники, яким не заплатили грошей. А інші двері-броньовані з автозамиканням, це кабінет вашого Боса.
Коротко про роботодавця-хитрий мужчина, який позиціонує себе як успішна будівельна компанія “Новий дім”, подає свою заявку на тендер, його виграє, і займається ремонтом державних приміщень у львівській області.
У випробовувальний термін у вашу роботу входитиме обдзвін людеш, які попередньо телефонували, щодо оголошення (ваканції) на роботу, якщо якийсь спеціаліст вам підійшов за вказаними вміннями, ви його запрошуєте на співбесіду, підписує контракт і після чого працівник відправляється на об’єкт, і працює. Саме гірше, це те, що ці робочі не отримають своєї обіцятої зарплати, тому що, їхній керівник за їхні гроші поїде закордон на відпочинок). А їм скаже, що вони не виконами цю роботу в певний срок, або не правильно шось зробили, і тд (варіантів безліч). І тому, для нових обєктів, вам потрібно буде шукати інших ЖЕРТВ, тому, що попередні працівники більше не погодяться на такий ЛОХОТРОН!!!! Я б цій ваканції дала іншу назву, не офіс-менеджер, а АСИСТЕНТ АФЕРИСТА!
Хочу застерегти від не добропорядного роботодавця, такого як: Будівельна компанія “Новий дім”, м. Львів, вул. Городоцька 367
097 918 72 21
nazarbn@mail.ru
Додано: Сер 06 бер, 2019 14:19
Вишневская Любовь Юрьевна (Черный бухгалтер Одесса)
Вишневская Любовь Юрьевна пишет доносы и заявления в милицию и налоговую на всех своих работодателей. По данной причине долго не задерживается ни на одной работе, шантажируя своих коллег и начальство.
В жалобах указывает откровенную ложь и клевету, поливает грязью всех, с кем сталкивается в жизни. Эту даму уже хорошо знают в органах, так как она пишет доносы не только на своих работодателей, но и пытается завести уголовные дела на отца своего ребенка, на своих соседей и т.д. Эдакая местная городская сумашедшая.
Помимо ложных отзывов на различных форумах, инициирует проверки налоговых структур: работая бухгалтером изучает всю документацию компании, в которой работает и потом использует эти данные для заявлений на проверку в налоговые службы. Многие компании зная это, отказываются брать данную персону на работу, а те, кто по незнанию взял, в итоге имеют очень много неприятностей.
Если решите сотрудничать с данным человеком по любым моментам, вы должны четко понимать, что все документы и ваши данные в итоге будут использованы против вас в написании жалоб в инспекцию по труду, милицию и фискальную службу (помимо того, что имя вашей компании будет очернено клеветой на всех форумах и базах "черных работодателей" Одессы).
Додано: Сер 08 тра, 2019 08:55
Коли я у вас працював?
suzdaleva_suzdaleva Відкрив свою трудову не знайшов там запису про те що працював у вашій шарашкиній конторі! Звідси робимо висновок що ваш відгук це просто наклеп на чесного громадянина України! Я живу відповідно до чинного законодавства і ніколи не порушую його! А от те що ви не оформлюїте своїх робітників та ведете чорну бухгалтерію заслуговує на увагу відповідних органів!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:12
Рєпін Олексій Юрійович
Приховав свої судимості. Має їх три і наразі по нього йде слідство. Не відповідальний, не можна покластись, був помічений в брехні ( підроблення повістки до суду). Як що прийде до вас влаштовуватись, то без варіантів - відмова. Або під дуе пильним наглядом!
Додано: Пон 08 лип, 2019 02:23
Александр Николаевич Евсютин адвокат
Евсютин Александр Николаевич 16.02.1979 года рождения. Аферист, сепаратист и мошенник, который прикрывается, что он якобы адвокат, на самом деле выманивает у иностранцев деньги за решение противозаконных дел. Сам он родом из Луганска и когда началась война перебрался в Киев. Сейчас у него десять компаний, где он учредитель и директор, которые замешаны в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Уголовное дело завели 09.11.2017 году сейчас оно рассматривается в Оболонском районном суде города Киева. Судья Васалатий К.А.
Он не представляется своим жертвам: украинцам он говорит, что военный и криминальный адвокат . А иностранцам, что миграционный адвокат, а на самом деле прохиндей и безграмотный человек. Он обманным путем выманиваемые деньги у иностранцев и граждан Украины, тратит на отдых и заграничные поездки, не выполнив обязательства, всячески перекладывает вину за нерешение того или иного вопроса на самих клиентов. Много луганчан, донетчан и жителей других регионов Украины пострадали от его беспринципных действий. Поэтому среди коллег о нем сложилось не очень хорошее мнение, как о недалеком, даже интеллектуально ограниченном человеке. О его способностях можно посмотреть заглянув в его бесчисленные публикации в интернете, в том числе и на ломанном с жутким акцентом и грамматикой английском языке. Пустой кувшин громче всего звенит!!! Невнятное бормотание - это его основной конек, которым он пользуется, чтобы повесить лапшу своим немногочисленным клиентам.
Также нужно обратить внимание на его сайты, с помощью, которых он заманивает новых жертв. Это прежде всего
Но чтобы более детально разобраться в этом субъекте, нужно обратить внимание на его основные этапы карьеры. Во время учебы в школе и университете, он не блистал, на тройки и с трудом закончил за взятки юрфак и понятное, что с такими талантами ему купили на последние деньги родители, как у него говорят на родине "за кабана", место в областной военной прокуратуре. Где за недалекость, а иногда и полную тупость был с треском выгнан в 2007 году. Во время учебы, а потом и во время службы проявились многие пороки Александра Николаевича. Это в частности по словам сослуживцев огромная любовь к деньгам и мужчинам своего пола. То что Евсютин А.Н. не той ориентации, было известно всем сотрудникам, но случай с приставаниями к несовершеннолетнему имел большой резонанс в прокуратуре и его быстро поперли сначала из военной, а потом и вообще из прокуратуры, чтобы не пачкать, как говориться, честь мундира. Но пронырливый, и как бывает часто у интеллектуально ограниченных людей, он занялся примитивным самопиаром, компенсируя провал в прокурорской карьере. Совал свою лысину во все щели. Открывал сотни компаний, только некоторые из них МПП "ЮНІОНПАК" ЄДРПО 24857490, ТОВ "БСК" ЄДРПО 39112167, ТОВ "СОЦИУС" ЄДРПО 41432371 и много других, создавал липовые общественные организации, например "Комитет Международного права", которые только на бумаге без какой-либо реальной деятельности и регистрации в минюсте так называемые фейки (и таких общественных организаций у этого субъекта пруд-пруди, но никто о них не знает или никто не может подтвердить его членства в них). Но особо он отличился, в желании себя похвалить на своих же сайтах, как неугомонный он строчит про себя однотипные хвалебные оды в интернете. Причем неудосуживает себя даже менять стиль комментариев. А факты говорят об обратном. Во время прокурорского этапа погряз во взятках, вымогательстве и педофилии. За что неоднократно на него возбуждали уголовные дела. Во время так называемого адвокатского периода, он окончательно стал мошенником и аферистом. Он своими лживыми обещаниями спасти от тюрьмы, своей некомпетентностью доводил своих клиентов до самоубийства и того, что они получали сроки большие, нежели они заслуживают. Чего стоит скандал со смертью подзащитного Игоря Кряжева, который не выдержал бесконечных денежных поборов господина Евсютина, умер так и не дожив до оправдательного приговора, который Евсютин, по обыкновению, обещает, но ни один в его практике клиент ни разу его не получил и тем более не было такого, чтобы клиенты повторно к нему обращались. Поэтому среди адвокатов Луганска его прозвали "Саша-черная вдова". Его клиенты или умирали во время следствия или садились на долго. Из-за нехватки клиентов, и такой славы, а кто к такому дилетанту обратиться, он расширяет поле своей деятельности, мотается по донецкой и луганской областям, по селам и дальним деревням, в поисках новых жертв своей некомпетености. После скандала 2011 года, со смертью его подзащитного, он понимает, что украинцы, уже не ведутся на его басни и он активно переключается на то, чтобы облапошивать иностранных студентов, которых было бесчисленное множество в то время в Луганске и Донецке. Множество заявлений от иностранцев, об обмане со стороны Евсютина А.Н. так и тонули в кабинетов бывших дружков из прокуратуры, которые просто жалели своего нерадивого бывшего коллегу. И так бы прозябал этот субъект в провинции, если бы не война. И тут он понимает, вот его шанс, обнулить свое грязное прошлое.
Он перезжает в Киев и начинает бегать по телешоу, светиться на телевиденье и в социальных сетях. Открыл десять компаний по отмыванию денег, и разных других криминальных схем (по одной из которых ТОВ "ПЕМБО", которая зарегистрирована по адресу г. Киев, ул. Полярная 8-е, оф 11, было заведено уголовное дело). Патологический врун и самохвал (он врет, что он специалист во всех отраслях права, криминальное, военное и международное, но стоит послушать его видео в ютубе на его же странице имени его же (где, кстати всего 88 подписчиков из 87 фэйковые страницы нашего доблестного бойца, а одна его личная) и вы понимаете, что этот человек далек от юриспруденции и от всякого другого смысла), он развел такую деятельность, которая действительно равна человеку с медицинской справкой. Чем больше он писал про себя хвалебные оды в 2014-2016 годах, тем меньше у него было клиентов, даже не хватало на аренду малюсенького захудалого офиса по адресу г. Киев, бульвар Леси Украинки, 26. И тогда он вернулся к своим криминальным делишкам с удвоенной энергией, которыми он занимался в Луганске. Он организовал сеть по приглашению иностранных граждан из таких опасных стран связанных с международным терроризмом, как Пакистан, Афганистан, Египта и Нигерии и рядом других стран. Вступив в сговор с рядом сотрудников прокуратуры и полиции, он активно наводняет Украину нелегальными иммигрантами, а потом переправляет их в Европу. По этому факту полицией и СБУ ведутся следственные действия.
А с 2018 года Александр Николаевич Евсютин был замечен в ряде рейдерских скандалов, вспомнил свое прокурорское прошлое. Занимается вымогательством денег с предпринимателей и граждан Украины. Создал свою рекетерскую банду. Также у него в окупированном Луганске работает подпольно юридический офис его и даже сайт, куда он переодически приезжает снимать сливки и активно помогает окупантам и колоборантам в законотворческой деятельности. Есть информация, что он принимал участие в написании Конституции этой псевдореспублики. Ну в написании это громко сказано, как всегда откуда-то содрал та еще и с ошибками. О чем в СБУ знают и завели по э тому факту "криминальне провадження". Как говориться наш пострел везде поспел. И это лишь немного из криминально-аферистической деятельности гражданина Украины Александра Николаевича Евсютина, проживающего в городе Киев на Бульваре Леси Украинки.
Если у вас есть вопросы к этому сепаратисту, мошеннику и аферисту, вы можете набрать его по телефонам:
+380504776383
+380669110640
+380639110640
+380679110640
Большая просьба не ведитесь на его мошеннические уловки, не станьте одной из жертв этого прохвоста!!!!! Материалы на этого прохвоста собираются и будут переданы в правоохранительные органы, если есть у кого то информация о противоправных действиях этого жулика, пишите на почту: stopevsutin@gmail.com
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