"Черный список" работников

Додано: Сер 06 бер, 2019 14:19

Вишневская Любовь Юрьевна пишет доносы и заявления в милицию и налоговую на всех своих работодателей. По данной причине долго не задерживается ни на одной работе, шантажируя своих коллег и начальство.



В жалобах указывает откровенную ложь и клевету, поливает грязью всех, с кем сталкивается в жизни. Эту даму уже хорошо знают в органах, так как она пишет доносы не только на своих работодателей, но и пытается завести уголовные дела на отца своего ребенка, на своих соседей и т.д. Эдакая местная городская сумашедшая.



Помимо ложных отзывов на различных форумах, инициирует проверки налоговых структур: работая бухгалтером изучает всю документацию компании, в которой работает и потом использует эти данные для заявлений на проверку в налоговые службы. Многие компании зная это, отказываются брать данную персону на работу, а те, кто по незнанию взял, в итоге имеют очень много неприятностей.



Если решите сотрудничать с данным человеком по любым моментам, вы должны четко понимать, что все документы и ваши данные в итоге будут использованы против вас в написании жалоб в инспекцию по труду, милицию и фискальную службу (помимо того, что имя вашей компании будет очернено клеветой на всех форумах и базах "черных работодателей" Одессы).