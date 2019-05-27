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Клиринговый дом

Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Клиринговый дом 2.8 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 14:03

На горячке мне сказали что у них сейчас действует 2 депозитные программы, это акционный депо под 17.5% "На замовлення" и депо "Зростаючий" под 17% в среднем.
Акционного под 19% до завтра нет (((
jurasja
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 14:14

  jurasja написав: Депо с пополнением? Если да, на весь срок вклада? % Ежемесячно?
П.С. Инфу не нашел

https://www.clhs.com.ua/deposits/
Пополнение разрешено, кроме последнего месяца действия вклада.
Виплата відсотків щомісяця або в кінці строку дії вкладу.


Акция только для депозитов на 6 месяцев:
*Умови акції Гаряча пропозиція
17,5% річних у гривні при вкладі на строк 181 день без можливості дострокового зняття коштів та з виплатою відсотків в кінці строку.
Акція діє з 27.05.2019 по 26.07.2019
Минфин дает +1,5%

Горячка говорит, что Акцию могут продлить, но это неточно.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 14:19

  jurasja написав:На горячке мне сказали что у них сейчас действует 2 депозитные программы, это акционный депо под 17.5% "На замовлення" и депо
Акционного под 19% до завтра нет (((

Чтобы было 19%, надо сделать заявку на Минфине.
+1,5% добавляют только для шестимесячных депозитов "На замовлення".
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:25

  jurasja написав: П.С. Инфу не нашел


ось таке і бентежить - толком за депозити не розписано, умови тощо
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:24

Re: Клиринговый дом

заманюють 18% і 250 грн на карту, але деталі незрозумілі - для безкоштовного обслуговування карти виходить не менше 100 тис гривень або у валюті
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 15:26

  Basilio2020 написав:заманюють 18% і 250 грн на карту, але деталі незрозумілі - для безкоштовного обслуговування карти виходить не менше 100 тис гривень або у валюті

Минимальный депозит 40000 грн, 1500 долларов или евро. Карта по желанию, 250 грн можно через кассу получить.
Djus
 
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