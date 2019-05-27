На горячке мне сказали что у них сейчас действует 2 депозитные программы, это акционный депо под 17.5% "На замовлення" и депо "Зростаючий" под 17% в среднем.
Акционного под 19% до завтра нет (((
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2019 14:03
На горячке мне сказали что у них сейчас действует 2 депозитные программы, это акционный депо под 17.5% "На замовлення" и депо "Зростаючий" под 17% в среднем.
Акционного под 19% до завтра нет (((
Додано: Чет 25 лип, 2019 14:14
Пополнение разрешено, кроме последнего месяца действия вклада.
Виплата відсотків щомісяця або в кінці строку дії вкладу.
Акция только для депозитов на 6 месяцев:
*Умови акції Гаряча пропозиція
17,5% річних у гривні при вкладі на строк 181 день без можливості дострокового зняття коштів та з виплатою відсотків в кінці строку.
Акція діє з 27.05.2019 по 26.07.2019
Минфин дает +1,5%
Горячка говорит, что Акцию могут продлить, но это неточно.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 25 лип, 2019 14:19
Чтобы было 19%, надо сделать заявку на Минфине.
+1,5% добавляют только для шестимесячных депозитов "На замовлення".
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 25 лип, 2019 15:25
Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:24
Re: Клиринговый дом
заманюють 18% і 250 грн на карту, але деталі незрозумілі - для безкоштовного обслуговування карти виходить не менше 100 тис гривень або у валюті
Додано: Нед 22 вер, 2019 15:26
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