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Обслуговування в українських
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Клиринговый дом

Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Клиринговый дом 2.8 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
40%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 14:03

На горячке мне сказали что у них сейчас действует 2 депозитные программы, это акционный депо под 17.5% "На замовлення" и депо "Зростаючий" под 17% в среднем.
Акционного под 19% до завтра нет (((
jurasja
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 14:14

  jurasja написав: Депо с пополнением? Если да, на весь срок вклада? % Ежемесячно?
П.С. Инфу не нашел

https://www.clhs.com.ua/deposits/
Пополнение разрешено, кроме последнего месяца действия вклада.
Виплата відсотків щомісяця або в кінці строку дії вкладу.


Акция только для депозитов на 6 месяцев:
*Умови акції Гаряча пропозиція
17,5% річних у гривні при вкладі на строк 181 день без можливості дострокового зняття коштів та з виплатою відсотків в кінці строку.
Акція діє з 27.05.2019 по 26.07.2019
Минфин дает +1,5%

Горячка говорит, что Акцию могут продлить, но это неточно.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 14:19

  jurasja написав:На горячке мне сказали что у них сейчас действует 2 депозитные программы, это акционный депо под 17.5% "На замовлення" и депо
Акционного под 19% до завтра нет (((

Чтобы было 19%, надо сделать заявку на Минфине.
+1,5% добавляют только для шестимесячных депозитов "На замовлення".
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:25

  jurasja написав: П.С. Инфу не нашел


ось таке і бентежить - толком за депозити не розписано, умови тощо
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:24

Re: Клиринговый дом

заманюють 18% і 250 грн на карту, але деталі незрозумілі - для безкоштовного обслуговування карти виходить не менше 100 тис гривень або у валюті
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 15:26

  Basilio2020 написав:заманюють 18% і 250 грн на карту, але деталі незрозумілі - для безкоштовного обслуговування карти виходить не менше 100 тис гривень або у валюті

Минимальный депозит 40000 грн, 1500 долларов или евро. Карта по желанию, 250 грн можно через кассу получить.
Djus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:21

Re: Клиринговый дом

Пользователи банка. Подскажите как в банке разместиться? Ставки вроде неплохие, но ветка не активная. Есть депозитчики? Надо ли и какие карты открывать?
egorek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:04

  egorek написав:Пользователи банка. Подскажите как в банке разместиться? Ставки вроде неплохие, но ветка не активная. Есть депозитчики? Надо ли и какие карты открывать?
тут ЖИРНЫЙ плюс это пополнение и программа лояльности!!! Карты не очень,без комиссии кеш онли в своих банкоматах
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:15

  egorek написав:Пользователи банка. Подскажите как в банке разместиться? Ставки вроде неплохие, но ветка не активная. Есть депозитчики? Надо ли и какие карты открывать?

карту під депо відкрили самі, мовчки. Сподіваюся безкоштовна :lol:
Обслуговування нижче плінтуса - шарага ще та. Київ.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:13

  Ромасик написав:
  egorek написав:Пользователи банка. Подскажите как в банке разместиться? Ставки вроде неплохие, но ветка не активная. Есть депозитчики? Надо ли и какие карты открывать?

карту під депо відкрили самі, мовчки. Сподіваюся безкоштовна :lol:
Обслуговування нижче плінтуса - шарага ще та. Київ.
на Борисоглебской отделение тяжело назвать шарашкиной конторой,но кадры весьма ленивые ,разве что начальник отделения тянет всех за уши. Карточка шаровая,если не подключать смс,которые платные,но тогда будет доступно приложение для андроида
никому не верю
sens
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