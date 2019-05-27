На горячке мне сказали что у них сейчас действует 2 депозитные программы, это акционный депо под 17.5% "На замовлення" и депо "Зростаючий" под 17% в среднем.
Акционного под 19% до завтра нет (((
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2019 14:03
На горячке мне сказали что у них сейчас действует 2 депозитные программы, это акционный депо под 17.5% "На замовлення" и депо "Зростаючий" под 17% в среднем.
Акционного под 19% до завтра нет (((
Додано: Чет 25 лип, 2019 14:14
Пополнение разрешено, кроме последнего месяца действия вклада.
Виплата відсотків щомісяця або в кінці строку дії вкладу.
Акция только для депозитов на 6 месяцев:
*Умови акції Гаряча пропозиція
17,5% річних у гривні при вкладі на строк 181 день без можливості дострокового зняття коштів та з виплатою відсотків в кінці строку.
Акція діє з 27.05.2019 по 26.07.2019
Минфин дает +1,5%
Горячка говорит, что Акцию могут продлить, но это неточно.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 25 лип, 2019 14:19
Чтобы было 19%, надо сделать заявку на Минфине.
+1,5% добавляют только для шестимесячных депозитов "На замовлення".
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 25 лип, 2019 15:25
Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:24
Re: Клиринговый дом
заманюють 18% і 250 грн на карту, але деталі незрозумілі - для безкоштовного обслуговування карти виходить не менше 100 тис гривень або у валюті
Додано: Нед 22 вер, 2019 15:26
Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:21
Re: Клиринговый дом
Пользователи банка. Подскажите как в банке разместиться? Ставки вроде неплохие, но ветка не активная. Есть депозитчики? Надо ли и какие карты открывать?
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:04
тут ЖИРНЫЙ плюс это пополнение и программа лояльности!!! Карты не очень,без комиссии кеш онли в своих банкоматах
никому не верю
Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:15
карту під депо відкрили самі, мовчки. Сподіваюся безкоштовна
Обслуговування нижче плінтуса - шарага ще та. Київ.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:13
на Борисоглебской отделение тяжело назвать шарашкиной конторой,но кадры весьма ленивые ,разве что начальник отделения тянет всех за уши. Карточка шаровая,если не подключать смс,которые платные,но тогда будет доступно приложение для андроида
никому не верю
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