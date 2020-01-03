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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Клиринговый дом

Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Клиринговый дом 2.8 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
40%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:30

Мне выдали карту но я ее не активровал, сказали со счета могут выдавать.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:11

  sens написав:на Борисоглебской отделение тяжело назвать шарашкиной конторой,но кадры весьма ленивые ,разве что начальник отделения тянет всех за уши.

оно самое)) Когда я добрался до касс, я понял, что нал здесь носят чемоданами. Но обслуживание физиков до фонда - это ДНИЩЕ :!: Непонятно, чего они вклинились в акции минфина, наверное, норматив какой-то нужно поправить)
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  #<1 ... 5678
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