Клиринговый дом

|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:30
Мне выдали карту но я ее не активровал, сказали со счета могут выдавать.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:11
оно самое)) Когда я добрался до касс, я понял, что нал здесь носят чемоданами. Но обслуживание физиков до фонда - это ДНИЩЕ Непонятно, чего они вклинились в акции минфина, наверное, норматив какой-то нужно поправить)
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
|