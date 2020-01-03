|
|
|
Клиринговый дом
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:30
Мне выдали карту но я ее не активровал, сказали со счета могут выдавать.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2279
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:11
sens написав:
на Борисоглебской отделение тяжело назвать шарашкиной конторой,но кадры весьма ленивые ,разве что начальник отделения тянет всех за уши.
оно самое)) Когда я добрался до касс, я понял, что нал здесь носят чемоданами. Но обслуживание физиков до фонда - это ДНИЩЕ
Непонятно, чего они вклинились в акции минфина, наверное, норматив какой-то нужно поправить)
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 864
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:54
Ромасик написав: sens написав:
на Борисоглебской отделение тяжело назвать шарашкиной конторой,но кадры весьма ленивые ,разве что начальник отделения тянет всех за уши.
оно самое)) Когда я добрался до касс, я понял, что нал здесь носят чемоданами. Но обслуживание физиков до фонда - это ДНИЩЕ
Непонятно, чего они вклинились в акции минфина, наверное, норматив какой-то нужно поправить)
И ещё ,все р2р с депокарты на моно,ПУМБ,приватбанк,альфу идут с % ,а именно - 1%+5грн. Так что без % в кассу в отделение или там же в банкомате. Поэтому лучше вклады с выплатой в конце срока
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 11759
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 683 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|