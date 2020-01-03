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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:30
Мне выдали карту но я ее не активровал, сказали со счета могут выдавать.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:11
оно самое)) Когда я добрался до касс, я понял, что нал здесь носят чемоданами. Но обслуживание физиков до фонда - это ДНИЩЕ Непонятно, чего они вклинились в акции минфина, наверное, норматив какой-то нужно поправить)
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:54
И ещё ,все р2р с депокарты на моно,ПУМБ,приватбанк,альфу идут с % ,а именно - 1%+5грн. Так что без % в кассу в отделение или там же в банкомате. Поэтому лучше вклады с выплатой в конце срока
никому не верю
Додано: Суб 04 січ, 2020 07:36
Re: Клиринговый дом
А проценты начисляют в день вклада или 1-го числа месяца?
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