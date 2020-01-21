Клиринговый дом

Додано: Сер 22 січ, 2020 20:23

Зашел в отделение, думал застолбится.

Ну, что сказать... Дно Марианской впадины. Ощущение, что с розницей вообще не умеют работать. Менеджер объяснял условия так, как буд-то я просил у него милйьон на 10 лет без %%... Гунявил что-то там себе под нос...



В общем, плюс один - пополнять депо можно сэпом. Больше плюсов нет. По окончании депо нужно тащиться в отделение и писать заяву о том, что ты хочешь вернуть депо на карту или выдать налом. Пока не придешь - деньги будут на 2620 каком-то. И только после заявы деньги, соответственно, или выдадут через кассу или сбросят на карту. А сразу при открытии написать такую заяву низзя!!!

А учитывая, что еще и за выход через п2п берут мзду, то вообще банк исключительно для любителей посещать отделения и с торбами кеша по городу ездить.



Размещаться не стал, ушел. Контакт не налажен.